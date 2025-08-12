Відео
Українці в Польщі — з якого доходу не потрібно платити податок

Українці в Польщі — з якого доходу не потрібно платити податок

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 05:45
Податковий імунітет для українців у Польщі — хто має пільги у 2025 році
Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

Неоподатковувана пенсія — це пільга для людей із невеликими доходами, яка дозволяє отримувати виплати без сплати податку на прибуток. Вона діє в Польщі з 2022 року і поширюється на мільйони жителів країни, серед яких є й українці, що мають право на пенсійне забезпечення.

Про те, які податкові пільги мають деякі українці в Польщі, повідомляє інформаційний портал "inPoland".

Хто може скористатися пільгою

Скористатися пільгою можуть ті, чия щомісячна пенсія не перевищує 2 500 злотих брутто (близько 28 345 грн за нинішнім курсом). Вона поширюється як на пенсії за віком, так і на виплати у зв’язку з інвалідністю. Якщо пенсіонер отримує кілька видів доходу, наприклад пенсію та ренту, їхня загальна сума також не повинна бути більшою за 2 500 злотих. 

Подавати заяву для отримання звільнення не потрібно — воно застосовується автоматично. Водночас медичний внесок у розмірі 9% від брутто пенсії сплачується обов’язково, навіть за відсутності податку.

Чому у 2025 році частина пенсіонерів втратила пільгу

У березні 2025 року пенсії в Польщі проіндексували на 5,5% (мінімальне підвищення — 100 злотих). Для деяких пенсіонерів це означало перевищення ліміту у 2500 злотих, що автоматично позбавило їх права на податкове звільнення. У такому випадку застосовується стандартна ставка податку 12%, через що сума на руки зменшується.

Окрема виплата — "тринадцята пенсія" (у 2025 році — 1 878,91 злотих брутто, що становить 21 303 в гривнях) також оподатковується і не має податкового імунітету.

Важливо пам’ятати, що річний неоподатковуваний дохід у 2025 році залишився на рівні 30 000 злотих (340 147 грн). Якщо загальний річний дохід перевищує цю суму, частина пенсії підлягає оподаткуванню, навіть якщо окремі місячні виплати менші за 2500 злотих. 

Фахівці радять пенсіонерам, чиї доходи наближаються до граничного рівня, консультуватися у ZUS або з податковим спеціалістом, щоб уникнути несподіваних фінансових сюрпризів.

Раніше ми писали, що Польща стала однією з основних країн, що прийняли найбільшу кількість українських біженців. Чимало з них уже працевлаштувалися та отримують офіційний заробіток.

Також ми розповідали, що дістатися з України до Польщі можна автомобілем, поїздом чи пішки, адже авіасполучення тимчасово відсутнє. У міжнародних поїздах паспортний і митний контроль зазвичай здійснюють під час руху або на прикордонних станціях, без виходу пасажирів із вагонів.

Польща пенсії податки пільги українці в Польщі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
