Налоговый иммунитет для украинцев в Польше — кто имеет льготы в 2025 году

Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

Необлагаемая пенсия — это льгота для людей с небольшими доходами, которая позволяет получать выплаты без уплаты налога на прибыль. Она действует в Польше с 2022 года и распространяется на миллионы жителей страны, среди которых есть и украинцы, имеющие право на пенсионное обеспечение.

О том, какие налоговые льготы имеют некоторые украинцы в Польше, сообщает информационный портал "inPoland".

Реклама

Читайте также:

Кто может воспользоваться льготой

Воспользоваться льготой могут те, чья ежемесячная пенсия не превышает 2 500 злотых брутто (около 28 345 грн по нынешнему курсу). Она распространяется как на пенсии по возрасту, так и на выплаты в связи с инвалидностью. Если пенсионер получает несколько видов дохода, например пенсию и ренту, их общая сумма также не должна быть больше 2 500 злотых.

Подавать заявление для получения освобождения не нужно — оно применяется автоматически. В то же время медицинский взнос в размере 9% от брутто пенсии уплачивается обязательно, даже при отсутствии налога.

Почему в 2025 году часть пенсионеров потеряла льготу

В марте 2025 года пенсии в Польше проиндексировали на 5,5% (минимальное повышение — 100 злотых). Для некоторых пенсионеров это означало превышение лимита в 2500 злотых, что автоматически лишило их права на налоговое освобождение. В таком случае применяется стандартная ставка налога 12%, из-за чего сумма на руки уменьшается.

Отдельная выплата — "тринадцатая пенсия" (в 2025 году — 1 878,91 злотых брутто, что составляет 21 303 в гривнах) также облагается налогом и не имеет налогового иммунитета.

Важно помнить, что годовой необлагаемый доход в 2025 году остался на уровне 30 000 злотых (340 147 грн). Если общий годовой доход превышает эту сумму, часть пенсии подлежит налогообложению, даже если отдельные месячные выплаты меньше 2500 злотых.

Специалисты советуют пенсионерам, чьи доходы приближаются к предельному уровню, консультироваться в ZUS или с налоговым специалистом, чтобы избежать неожиданных финансовых сюрпризов.

Раньше мы писали, что Польша стала одной из основных стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев. Многие из них уже устроились на работу и получают официальный доход.

Также ми рассказывали, что добраться из Украины в Польшу можно на автомобиле, поезде или пешком, так как авиасообщение временно отсутствует. В международных поездах паспортный и таможенный контроль обычно проводят во время движения или на пограничных станциях, без выхода пассажиров из вагонов.