В Польщі визначилися з новим розміром мінімалки — на скільки зросте сума

Польські злоті. Фото. Pexels

Польща — це одна з країн, які прийняли найбільше українських біженців. Багато з них уже знайшли роботу в цій державі та отримують офіційний дохід.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Реклама

Читайте також:

На скільки зросте мінімалка в Польщі

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4 806 злотих брутто (близько 54 460 гривень), а мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто (355 грн). Ці параметри закладені в проєкті постанови Кабінету Міністрів.

Розмір мінімальної зарплати підлягає обговоренню в рамках Ради соціального діалогу, але через відсутність згоди між учасниками у встановлені терміни остаточне рішення буде ухвалене Кабінетом Міністрів. Водночас уряд не має права пропонувати суму, що є меншою за ту, яка вже була подана на розгляд Ради соціального діалогу.

Чому профспілки незадоволені озвученою сумою

Кабмін залишив без змін свою попередню пропозицію — мінімальна зарплата має становити 4 806 злотих брутто. Тепер це оформлено у вигляді проєкту постанови. Натомість профспілки вважають запропонований рівень недостатнім, наполягаючи на мінімумі у 5 015 злотих брутто.

Згідно з чинним законодавством, мінімальна зарплата повинна щороку збільшуватися не менше ніж на прогнозований рівень інфляції. Проте, якщо в першому кварталі року, коли ведуться переговори, мінімальна зарплата буде меншою за половину середньої заробітної плати в країні, тоді підвищення має також враховувати дві третини прогнозованого зростання реального ВВП.

Раніше ми писали, що профспілки запропонували уряду підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату за результатами першого півріччя 2025 року. Вони впевнені, що це поліпшить рівень життя громадян і сприятиме економічному відновленню.

Також ми розповідали, що перетнути кордон України з Польщею можна автомобілем, поїздом або пішки, оскільки авіасполучення тимчасово зупинено. В міжнародних поїздах паспортний та митний контроль здебільшого проходить під час руху або на прикордонних станціях без виходу пасажирів із вагонів.