Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімалка в Польщі — коли зросте та якою буде сума

Мінімалка в Польщі — коли зросте та якою буде сума

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 06:35
В Польщі визначилися з новим розміром мінімалки — на скільки зросте сума
Польські злоті. Фото. Pexels

Польща — це одна з країн, які прийняли найбільше українських біженців. Багато з них уже знайшли роботу в цій державі та отримують офіційний дохід. 

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Реклама
Читайте також:

На скільки зросте мінімалка в Польщі

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Польщі становитиме 4 806 злотих брутто (близько 54 460 гривень), а мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто (355 грн). Ці параметри закладені в проєкті постанови Кабінету Міністрів.

Розмір мінімальної зарплати підлягає обговоренню в рамках Ради соціального діалогу, але через відсутність згоди між учасниками у встановлені терміни остаточне рішення буде ухвалене Кабінетом Міністрів. Водночас уряд не має права пропонувати суму, що є меншою за ту, яка вже була подана на розгляд Ради соціального діалогу.

Чому профспілки незадоволені озвученою сумою

Кабмін залишив без змін свою попередню пропозицію — мінімальна зарплата має становити 4 806 злотих брутто. Тепер це оформлено у вигляді проєкту постанови. Натомість профспілки вважають запропонований рівень недостатнім, наполягаючи на мінімумі у 5 015 злотих брутто.

Згідно з чинним законодавством, мінімальна зарплата повинна щороку збільшуватися не менше ніж на прогнозований рівень інфляції. Проте, якщо в першому кварталі року, коли ведуться переговори, мінімальна зарплата буде меншою за половину середньої заробітної плати в країні, тоді підвищення має також враховувати дві третини прогнозованого зростання реального ВВП.

Раніше ми писали, що профспілки запропонували уряду підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату за результатами першого півріччя 2025 року. Вони впевнені, що це поліпшить рівень життя громадян і сприятиме економічному відновленню.

Також ми розповідали, що перетнути кордон України з Польщею можна автомобілем, поїздом або пішки, оскільки авіасполучення тимчасово зупинено. В міжнародних поїздах паспортний та митний контроль здебільшого проходить під час руху або на прикордонних станціях без виходу пасажирів із вагонів.

Польща зарплати виплати гроші мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації