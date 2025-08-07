Мінімалка з вересня — в Мінфіні відповіли, чи варто українцям чекати на покращення

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Профспілки звернулися до уряду з пропозицією підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату за підсумками першого півріччя 2025 року. Вони вважають, що зростання цих показників покращить життя українців і допоможе відновленню економіки.

Про те, чи варто українцям очікувати підвищення мінімалки з вересня 2025 року, зазначається на сайті Федерації професійних спілок України.

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн, але після сплати податків працівник отримує лише 6 160 грн. Пропозицію про підвищення цього показника профспілки офіційно направили до Кабміну ще в липні.

Вона передбачає зміни до Держбюджету на 2025 рік, зокрема підвищення соцвиплат та допомоги для внутрішньо переміщених осіб — за умови позитивної динаміки економіки та наявності коштів у бюджеті.

Однак Міністерство фінансів заявило, що наразі немає підстав змінювати бюджет. Відомство посилається на стабільність економічних прогнозів і побоювання щодо навантаження на бізнес.

"Враховуючи зазначене, вважаємо, що на сьогодні для внесення змін до Закону щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати немає підстав", — йдеться у відповіді Мінфіну.

Чому підвищення мінімалки несе ризики для держави

Міністерство економіки теж наголосило, що будь-яке підвищення "мінімалки" слід ретельно прорахувати, щоб уникнути:

тиску на роботодавців;

додаткових витрат для держави;

зростання явища зарплат "у конвертах".

Перед цим, вважають у міністерстві, необхідно провести консультації з бізнесом та іншими сторонами.

Відповідь Мінфіну щодо підвищення мінімалки в Україні. Фото: Скриншот

Профспілки ж переконані, що зростання зарплат і соціальних стандартів наблизить Україну до європейського рівня, посилить купівельну спроможність людей, поверне трудових мігрантів додому і збільшить надходження до бюджету та Пенсійного фонду.

