Минималка с сентября — в Минфине ответили, стоит ли украинцам ждать улучшения

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Профсоюзы обратились к правительству с предложением повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату по итогам первого полугодия 2025 года. Они считают, что рост этих показателей улучшит жизнь украинцев и поможет восстановлению экономики.

О том, стоит ли украинцам ожидать повышения минималки с сентября 2025 года, отмечается на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн, но после уплаты налогов работник получает лишь 6 160 грн. Предложение о повышении этого показателя профсоюзы официально направили в Кабмин еще в июле.

Оно предусматривает изменения в Госбюджет на 2025 год, в частности повышение соцвыплат и помощи для внутренне перемещенных лиц — при условии положительной динамики экономики и наличия средств в бюджете.

Однако Министерство финансов заявило, что пока нет оснований менять бюджет. Ведомство ссылается на стабильность экономических прогнозов и опасения относительно нагрузки на бизнес.

"Учитывая указанное, считаем, что на сегодня для внесения изменений в Закон о повышении размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы нет оснований", — говорится в ответе Минфина.

Почему повышение минималки несет риски для государства

Министерство экономики тоже отметило, что любое повышение "минималки" следует тщательно просчитать, чтобы избежать:

давления на работодателей;

дополнительных расходов для государства;

роста явления зарплат "в конвертах".

Перед этим, считают в министерстве, необходимо провести консультации с бизнесом и другими сторонами.

Ответ Минфина относительно повышения минималки в Украине. Фото: Скриншот

Профсоюзы же убеждены, что рост зарплат и социальных стандартов приблизит Украину к европейскому уровню, усилит покупательную способность людей, вернет трудовых мигрантов домой и увеличит поступления в бюджет и Пенсионный фонд.

