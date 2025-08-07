Видео
Главная Экономика Профсоюзы предложили повысить минималку — что ответил Минфин

Профсоюзы предложили повысить минималку — что ответил Минфин

Дата публикации 7 августа 2025 07:15
Минималка с сентября — в Минфине ответили, стоит ли украинцам ждать улучшения
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Профсоюзы обратились к правительству с предложением повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату по итогам первого полугодия 2025 года. Они считают, что рост этих показателей улучшит жизнь украинцев и поможет восстановлению экономики.

О том, стоит ли украинцам ожидать повышения минималки с сентября 2025 года, отмечается на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.

Читайте также:

Повысят ли размер минимальной зарплаты в Украине в 2025 году

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн, но после уплаты налогов работник получает лишь 6 160 грн. Предложение о повышении этого показателя профсоюзы официально направили в Кабмин еще в июле.

Оно предусматривает изменения в Госбюджет на 2025 год, в частности повышение соцвыплат и помощи для внутренне перемещенных лиц — при условии положительной динамики экономики и наличия средств в бюджете.

Однако Министерство финансов заявило, что пока нет оснований менять бюджет. Ведомство ссылается на стабильность экономических прогнозов и опасения относительно нагрузки на бизнес.

"Учитывая указанное, считаем, что на сегодня для внесения изменений в Закон о повышении размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы нет оснований", — говорится в ответе Минфина.

Почему повышение минималки несет риски для государства

Министерство экономики тоже отметило, что любое повышение "минималки" следует тщательно просчитать, чтобы избежать:

  • давления на работодателей;
  • дополнительных расходов для государства;
  • роста явления зарплат "в конвертах".

Перед этим, считают в министерстве, необходимо провести консультации с бизнесом и другими сторонами.

Ответ Минфина относительно повышения минималки в Украине. Фото: Скриншот

Профсоюзы же убеждены, что рост зарплат и социальных стандартов приблизит Украину к европейскому уровню, усилит покупательную способность людей, вернет трудовых мигрантов домой и увеличит поступления в бюджет и Пенсионный фонд.

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Польше выросла минимальная зарплата — как месячная, так и почасовая. В отличие от предыдущих двух лет, на этот раз дополнительного повышения в течение года не планируется.

Также мы рассказывали, что Канада продолжает привлекать украинцев стабильной экономикой, высоким уровнем жизни и надежной соцзащитой. В 2025-м там также повысили минимальную оплату труда.

Минфин выплаты деньги минимальная зарплата зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
