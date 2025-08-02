Мінімалка в Канаді — скільки платять за годину роботи в серпні

Людина тримає 5 канадських доларів. Фото: Pexels

Канада залишається однією з найпривабливіших країн для українських мігрантів. Стабільна економіка, високий рівень життя та розвинена система соцзахисту щороку приваблюють все більше нових жителів. Окрім того, у 2025 році в країні відбулися важливі зміни — зросла мінімальна заробітна плата.

Про те, яку мінімалку гарантовано отримають працівники в Канаді у серпні 2025, повідомляє видання Daily Hive.

Реклама

Читайте також:

Який розмір мінімальної зарплати в Канаді

Останнє підвищення мінімальної зарплати в Канаді відбулося 1 квітня 2025 року. На федеральному рівні мінімальна погодинна оплата праці підвищилася до 17,75 канадських доларів (приблизно 533 грн за нинішнім курсом). Це на 0,45 CAD більше, ніж було раніше — 17,30 CAD (близько 519 грн).

Зміни стосуються близько 26 тисяч працівників, які працюють у сферах, що регулюються федеральною владою — зокрема у транспорті, банках та поштовій сфері. Роботодавці мали оновити нарахування, аби вже з квітня платити за новими правилами.

Наступне підвищення заплановане на 2026 рік — за умови, що інфляція збережеться.

Як змінилась мінімалка в деяких провінціях у 2025 році

У кількох провінціях мінімальні ставки також зростуть. Наприклад:

Ньюфаундленд і Лабрадор — 16,00 CAD/год (близько 480 грн);

Нунавут залишиться лідером — 19,00 CAD/год (приблизно 571 грн).

Якщо в якійсь провінції мінімальна зарплата вища за федеральну, роботодавець зобов’язаний платити саме ту, що вигідніша для працівника.

Чому мінімалка в Канаді регулярно зростає

Головна причина — зростання вартості життя та цін на товари та послуги. Уряд Канади намагається забезпечити економічну рівність та кращі умови праці для всіх.

Крім того, підвищення мінімалки дозволяє людям легше поєднувати роботу та особисте життя, а також користуватися соціальними гарантіями: оплачуваними лікарняними, декретними та іншими пільгами.

Раніше ми писали, що мінімальна заробітна плата — це встановлений державою найменший можливий розмір оплати за працю, який не залежить від виду власності роботодавця чи специфіки підприємства.

Також ми розповідали, що в Чехії Міністерство освіти припинило фінансувати роботу мовних асистентів для школярів з України. Наприкінці червня багато навчальних закладів були змушені розпрощатися з українськими помічниками, а з початком нового навчального року педагоги працюватимуть без їхньої підтримки.