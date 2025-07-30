В Чехії скасували одну з програм підтримки для українців — про що йдеться

Люди в Празі. Фото: Pixabay

Міністерство освіти Чехії скасувало фінансування мовних асистентів для українських учнів. Багатьом школам довелося попрощатися з українськими помічниками наприкінці червня, а з нового навчального року вчителям доведеться справлятися самостійно.

Про це пише чеське видання Seznam Zprávy.

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що до шкіл у Чехії все ще приходять учні, які не говорять чеською. Кількість дітей не така велика, як на початку російського вторгнення в Україну, проте це все одно створює значне додаткове навантаження для сотень закладів освіти.

Реклама

Щоб полегшити інтеграцію учнів до чеських колективів, Міністерство освіти вже три роки надає цільову підтримку. Спочатку вона була спрямована на залучення українських асистентів вчителів, які допомагали б не лише інтегрувати дітей до класів, а й безпосередньо у процесі навчання, спілкування з батьками та перекладу.

Що зміниться

Міністерство не оголосило про підтримку на наступний навчальний рік і не планує цього робити, як випливає з відповіді міністерства газеті Seznam Zprávy. Це означає, що багатьом школам довелося попрощатися з українськими помічниками наприкінці червня. А з нового навчального року вчителям треба буде справлятися самостійно.

Реклама

"Для нас це величезна проблема. У нас 100 українських учнів, і ми використовували допомогу на оплату українських помічників. Але в червні минулого року мені довелося звільнити всіх п'ятьох. Не знаю, як ми справлятимемося з цим з вересня, коли до нас постійно приходять нові діти, які жодного слова не говорять чеською", — каже Павло Цоуфал, директор початкової школи Врхлицького в Ліберці.

Які школи позбавлять фінансування

Початкова школа, безперечно, буде не єдиною, для кого припинення гранту стане проблемою, зазначає видання. Згідно з оглядом, опублікованим на сайті Міністерства освіти, з січня по червень цього року міністерство розподілило загалом 89 мільйонів крон як підтримку серед 193 шкіл.

Це були школи, в яких навчалося щонайменше 10 українських учнів, які мають визнаний статус біженця, і при цьому частка цих дітей становила не менше 10 відсотків від усіх учнів, які відвідували школу.

Раніше ми писали, що у Чехії з 1 січня 2025 року запрацювала нова система визначення мінімальної заробітної плати. Вперше її прив’язали до середньої зарплати по країні. Це означає, що тепер мінімалка автоматично оновлюватиметься щороку на основі прогнозів, що дозволить забезпечити її стабільне зростання.

Також дізнавайтеся, які тарифи на комуналку діють в Чехії.