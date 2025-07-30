В Чехии отменили одну из программ поддержки для украинцев — о чем идет речь

Люди в Праге. Фото: Pixabay

Министерство образования Чехии отменило финансирование языковых ассистентов для украинских учеников. Многим школам пришлось попрощаться с украинскими помощниками в конце июня, а с нового учебного года учителям придется справляться самостоятельно.

Об этом пишет чешское издание Seznam Zprávy.

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Отмечается, что в школы в Чехии все еще приходят ученики, которые не говорят на чешском. Количество детей не такое большое, как в начале российского вторжения в Украину, однако это все равно создает значительную дополнительную нагрузку для сотен учебных заведений.

Чтобы облегчить интеграцию учеников в чешские коллективы, Министерство образования уже три года оказывает целевую поддержку. Сначала она была направлена на привлечение украинских ассистентов учителей, которые помогали бы не только интегрировать детей в классы, но и непосредственно в процессе обучения, общения с родителями и перевода.

Что изменится

Министерство не объявило о поддержке на следующий учебный год и не планирует этого делать, как следует из ответа министерства газете Seznam Zprávy. Это означает, что многим школам пришлось попрощаться с украинскими помощниками в конце июня. А с нового учебного года учителям надо будет справляться самостоятельно.

"Для нас это огромная проблема. У нас 100 украинских учеников, и мы использовали помощь на оплату украинских помощников. Но в июне прошлого года мне пришлось уволить всех пятерых. Не знаю, как мы будем справляться с этим с сентября, когда к нам постоянно приходят новые дети, которые ни слова не говорят по-чешски", — говорит Павел Цоуфал, директор начальной школы Врхлицкого в Либерце.

Какие школы лишат финансирования

Начальная школа, бесспорно, будет не единственной, для кого прекращение гранта станет проблемой, отмечает издание. Согласно обзору, опубликованному на сайте Министерства образования, с января по июнь этого года министерство распределило в общей сложности 89 миллионов крон в качестве поддержки среди 193 школ.

Это были школы, в которых училось не менее 10 украинских учеников, имеющих признанный статус беженца, и при этом доля этих детей составляла не менее 10 процентов от всех учеников, посещавших школу.

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