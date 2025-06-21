Як купити квартиру в Чехії іноземцю — іпотека 2025, умови, ціни

У Празі найдорожча нерухомість. Фото: Freepik

Чехія манить українців своєю стабільністю, культурою та можливостями. Проте мрія про власну квартиру в цій країні зіштовхується з реаліями: високі ціни, складний процес і специфічні умови для іноземців. У 2025 році Чехія залишається в п’ятірці країн ЄС, де житло найменш доступне — для покупки квартири потрібно витратити до 13 річних доходів.

Чехія приваблює іноземців розвиненою економікою, стабільною банківською системою та можливістю інвестувати в нерухомість, пише видання Finance.ua. Прага, Брно, Острава — міста, де попит на житло стабільно високий, особливо серед студентів та інвесторів.

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Проте є й виклики: високі ціни, бюрократичні процедури та суворі вимоги банків до нерезидентів. Незважаючи на це, законодавство Чехії дозволяє іноземцям купувати нерухомість, а іпотека стає доступним інструментом для тих, хто не має повної суми.

Для українців, які мають статус тимчасового захисту чи посвідку на проживання, шанси на іпотеку зростають. Але важливо розуміти: купівля квартири не дає автоматичного права на громадянство чи посвідку на проживання. Це лише перший крок до стабільності в новій країні.

Ціни на нерухомість: де і за скільки купувати

Ціни на житло в Чехії у 2025 році продовжують зростати. За даними аналітиків, середня ціна за квадратний метр у Празі сягає 140 тис. крон ( близько 235 тис. грн). У регіонах дешевше:

Середньочеський край: до 89,8 тис. крон (близько 157 тис. грн) за кв. м;

Південноморавський край (Брно): 108 тис. крон (близько 189 тис. грн) за кв. м;

Устецький край: 38,5 тис. крон (близько 67 тис. грн) за кв. м;

Карлові Вари: 51 тис. крон (близько 89 тис. грн) за кв. м;

Острава: 52,2 тис. крон (близько 91 тис. грн) за кв. м.

Найпопулярніші серед українців — компактні квартири-студії (1КК) площею від 25 кв. м або однокімнатні квартири (2КК) від 50 кв. м. У Празі середня ціна такої квартири коливається від 190 тис. євро до 200 тис. євро.

Новобудови приваблюють сучасним дизайном і готовністю до заселення (з укомплектованими санвузлами та кухнями), але коштують дорожче. Вторинний ринок може бути бюджетнішим, але потребує ретельної перевірки документів.

Іпотека для іноземців: що пропонують банки

Іпотека в Чехії — реальний спосіб купити житло, якщо власних коштів недостатньо. У 2025 році банки пропонують такі умови:

Фіксована ставка: 4,5-6,0% річних. Плаваюча ставка: від 3,8%, але залежить від ринкових змін. Початковий внесок: 20-40% від вартості нерухомості. Для нерезидентів вимоги жорсткіші — часто 40%. Термін кредиту: від 5 до 30 років. Максимальна сума: до 80% вартості житла (90% для громадян ЄС). Додаткові витрати: плата за оформлення (0,5-1%), страховка нерухомості, нотаріус.

Для іноземців ставки можуть бути вищими (7-8%), оскільки банки вважають їх більш ризиковими клієнтами. Наприклад, Česká spořitelna пропонує іпотеку для іноземців із посвідкою на проживання за ставкою від 5%. Komerční banka та Raiffeisen Bank також мають програми для нерезидентів, але вимагають ретельної перевірки доходів.

Що вимагають банки від іноземців

Кредитна політика банків у Чехії у 2025 році стала трохи гнучкішою, але до іноземців все ще висуваються підвищені вимоги.

Необхідні документи:

підтвердження доходу за 6-12 місяців;

довідка з кредитного бюро (для підтвердження кредитної історії);

посвідка на проживання у Чехії або іншій країні ЄС;

паспорт та легалізований переклад;

декларація про походження коштів (особливо якщо ви робите внесок готівкою).

Банки особливо ретельно аналізують стабільність доходів та наявність постійного джерела фінансування. Деякі банки, як-от Česká spořitelna, можуть видавати іпотеку без посвідки на проживання, якщо дохід підтверджується з країн СНД. У такому разі потрібен внесок 40% і ставка 5-8% на термін до 15 років.

Процедура купівлі: як усе відбувається

Купівля квартири в Чехії займає 1,5-2 місяці й включає кілька етапів:

Пошук і резервування. Виберіть квартиру через агенцію чи самостійно. Ріелтор перевіряє документи на нерухомість. Після вибору укладається договір резервування, де фіксується завдаток (зазвичай 5–10% вартості). Перевірка нерухомості. Юрист аналізує історію об’єкта, щоб уникнути проблем із боргами чи арештами. Попередній договір. Укладається договір про завдаток, який гарантує, що продавець не продасть квартиру іншому. Оформлення іпотеки. Подаєте документи в банк, отримуєте схвалення кредиту. Підписання основного договору. У присутності нотаріуса підписується договір купівлі-продажу. Реєстрація права власності. Документи подаються до кадастру нерухомості. Закриття угоди. Після реєстрації покупець отримує ключі та сплачує залишок суми.

Варто зазначити, що ріелтор, юрист і нотаріус — обов’язкові учасники угоди. Їхні послуги коштують 2-3% від вартості квартири.

Що ще варто знати українцям

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, значна кількість українців знайшла прихисток у Німеччині. Хоча спершу більшість обирала оренду, зараз дедалі більше наших співвітчизників розглядають можливість придбання власного житла. Німеччина пропонує іноземцям, зокрема українцям, різні варіанти іпотечного кредитування, включно з пільговими програмами.

Також ми розповідали, що українці активно інвестують у закордонну нерухомість, прагнучи стабільності, збереження капіталу та нових можливостей. Мільйони громадян, що виїхали за кордон після 2022 року, дедалі частіше купують власне житло замість оренди.