Как купить квартиру в Чехии иностранцу — ипотека 2025, условия, цены

В Праге самая дорогая недвижимость. Фото: Freepik

Чехия манит украинцев своей стабильностью, культурой и возможностями. Однако мечта о собственной квартире в этой стране сталкивается с реалиями: высокие цены, сложный процесс и специфические условия для иностранцев. В 2025 году Чехия остается в пятерке стран ЕС, где жилье наименее доступно — для покупки квартиры нужно потратить до 13 годовых доходов.

Чехия привлекает иностранцев развитой экономикой, стабильной банковской системой и возможностью инвестировать в недвижимость, пишет издание Finance.ua. Прага, Брно, Острава — города, где спрос на жилье стабильно высокий, особенно среди студентов и инвесторов.

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Однако есть и вызовы: высокие цены, бюрократические процедуры и строгие требования банков к нерезидентам. Несмотря на это, законодательство Чехии позволяет иностранцам покупать недвижимость, а ипотека становится доступным инструментом для тех, кто не имеет полной суммы.

Для украинцев, которые имеют статус временной защиты или вид на жительство, шансы на ипотеку возрастают. Но важно понимать: покупка квартиры не дает автоматического права на гражданство или вид на жительство. Это лишь первый шаг к стабильности в новой стране.

Цены на недвижимость: где и за сколько покупать

Цены на жилье в Чехии в 2025 году продолжают расти. По данным аналитиков, средняя цена за квадратный метр в Праге достигает 140 тыс. крон (около 235 тыс. грн). В регионах дешевле:

Среднечешский край: до 89,8 тыс. крон (около 157 тыс. грн) за кв. м;

Южноморавский край (Брно): 108 тыс. крон (около 189 тыс. грн) за кв. м;

Устецкий край: 38,5 тыс. крон (около 67 тыс. грн) за кв. м;

Карловы Вары: 51 тыс. крон (около 89 тыс. грн) за кв. м;

Острава: 52,2 тыс. крон (около 91 тыс. грн) за кв. м.

Самые популярные среди украинцев — компактные квартиры-студии (1КК) площадью от 25 кв. м или однокомнатные квартиры (2КК) от 50 кв. м. В Праге средняя цена такой квартиры колеблется от 190 тыс. евро до 200 тыс. евро.

Новостройки привлекают современным дизайном и готовностью к заселению (с укомплектованными санузлами и кухнями), но стоят дороже. Вторичный рынок может быть бюджетнее, но требует тщательной проверки документов.

Ипотека для иностранцев: что предлагают банки

Ипотека в Чехии — реальный способ купить жилье, если собственных средств недостаточно. В 2025 году банки предлагают следующие условия:

Фиксированная ставка: 4,5-6,0% годовых. Плавающая ставка: от 3,8%, но зависит от рыночных изменений. Первоначальный взнос: 20-40% от стоимости недвижимости. Для нерезидентов требования более жесткие — часто 40%. Срок кредита: от 5 до 30 лет. Максимальная сумма: до 80% стоимости жилья (90% для граждан ЕС). Дополнительные расходы: плата за оформление (0,5-1%), страховка недвижимости, нотариус.

Для иностранцев ставки могут быть выше (7-8%), поскольку банки считают их более рисковыми клиентами. Например, Česká spořitelna предлагает ипотеку для иностранцев с видом на жительство по ставке от 5%. Komerční banka и Raiffeisen Bank также имеют программы для нерезидентов, но требуют тщательной проверки доходов.

Что требуют банки от иностранцев

Кредитная политика банков в Чехии в 2025 году стала немного гибче, но к иностранцам все еще выдвигаются повышенные требования.

Необходимые документы:

подтверждение дохода за 6-12 месяцев;

справка из кредитного бюро (для подтверждения кредитной истории);

вид на жительство в Чехии или другой стране ЕС;

паспорт и легализованный перевод;

декларация о происхождении средств (особенно если вы делаете вклад наличными).

Банки особенно тщательно анализируют стабильность доходов и наличие постоянного источника финансирования. Некоторые банки, например Česká spořitelna, могут выдавать ипотеку без вида на жительство, если доход подтверждается из стран СНГ. В таком случае нужен взнос 40% и ставка 5-8% на срок до 15 лет.

Процедура покупки: как все происходит

Покупка квартиры в Чехии занимает 1,5-2 месяца и включает несколько этапов:

Поиск и резервирование. Выберите квартиру через агентство или самостоятельно. Риелтор проверяет документы на недвижимость. После выбора заключается договор резервирования, где фиксируется задаток (обычно 5-10% стоимости). Проверка недвижимости. Юрист анализирует историю объекта, чтобы избежать проблем с долгами или арестами. Предварительный договор. Заключается договор о задатке, который гарантирует, что продавец не продаст квартиру другому. Оформление ипотеки. Подаете документы в банк, получаете одобрение кредита. Подписание основного договора. В присутствии нотариуса подписывается договор купли-продажи. Регистрация права собственности. Документы подаются в кадастр недвижимости. Закрытие сделки. После регистрации покупатель получает ключи и оплачивает остаток суммы.

Стоит отметить, что риелтор, юрист и нотариус — обязательные участники сделки. Их услуги стоят 2-3% от стоимости квартиры.

Что еще стоит знать украинцам

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, значительное количество украинцев нашло приют в Германии. Хотя сначала большинство выбирало аренду, сейчас все больше наших соотечественников рассматривают возможность приобретения собственного жилья. Германия предлагает иностранцам, в частности украинцам, различные варианты ипотечного кредитования, включая льготные программы.

Также мы рассказывали, что украинцы активно инвестируют в зарубежную недвижимость, стремясь к стабильности, сохранению капитала и новым возможностям. Миллионы граждан, выехавших за границу после 2022 года, все чаще покупают собственное жилье вместо аренды.