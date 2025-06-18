Яку нерухомість українці обирають для купівлі за кордоном у 2025 році

Жінка отримає ключі. Фото: Freepik

У 2025 році українці продовжують активно інвестувати в нерухомість за кордоном, шукаючи стабільність, безпеку капіталу та нові можливості для життя чи заробітку. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році мільйони громадян виїхали за кордон, і багато з них перейшли від оренди до купівлі власного житла. Ця тенденція зберігається, адже нерухомість за кордоном розглядається не лише як місце для проживання, а й як вигідна інвестиція чи спосіб отримання посвідки на проживання.

Як наголошує рієлторка Оксана Савула, дедалі більше наших громадян купують нерухомість у Європі та інших країнах. Таким чином за останні два роки сформувалась п'ятірка країн, де українці найактивніше купують квартири та будинки.

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Популярні країни — де купують найактивніше

Туреччина: доступність і посвідка на проживання

Туреччина залишається одним із лідерів серед країн, де українці купують нерухомість. У 2024 році наші співгромадяни придбали понад 1 600 об’єктів, посівши третє місце серед іноземних покупців після громадян Росії та Ірану. У 2025 році попит не спадає, незважаючи на підвищення мінімальної вартості житла для отримання посвідки на проживання до 200 тисяч доларів. Середня ціна квартири в популярних регіонах, таких як Анталія, Аланія чи Стамбул, коливається від 120 до 250 тисяч доларів.

Українці віддають перевагу квартирам у новобудовах, особливо на етапі попередніх продажів (pre-sales), коли ціни нижчі, а об’єкти часто здаються з готовим ремонтом, мебльованою кухнею та ванною. Популярність Туреччини пояснюється м’яким кліматом, розвиненою туристичною інфраструктурою, відносно низькими витратами на комунальні послуги та можливістю здавати житло в оренду туристам, отримуючи дохід 7-9% річних.

Іспанія: середземноморський стиль життя

Іспанія посідає друге місце за популярністю серед українців. У минулому році кількість угод збільшилась на 73%, і у 2025 році попит продовжує зростати. Українці обирають апартаменти та вілли на узбережжі Середземного моря, зокрема в Барселоні, Валенсії, Аліканте та сільськогосподарських регіонах, таких як Андалусія. Ціни на двокімнатні квартири в Барселоні починаються від 160 тисяч доларів, тоді як у передмісті можна знайти житло за 50-70 тисяч доларів.

Купівля нерухомості в Іспанії приваблює високим рівнем життя, сприятливим кліматом і можливістю отримання "золотої візи" за інвестиції від 500 тисяч євро. Крім того, здача житла в оренду під час туристичного сезону забезпечує стабільний дохід, що робить Іспанію привабливою для інвесторів.

Польща: близькість і доступність

Польща залишається ключовим напрямком для українців завдяки географічній близькості, лояльним умовам для іноземців і доступним цінам. У 2024 році українці придбали понад 1 млн квартир, що зробило їх найбільшими покупцями серед нерезидентів. У 2025 році попит зберігається, особливо у Варшаві, Кракові та Вроцлаві, де однокімнатна квартира коштує від 250 тисяч злотих (приблизно 60 тисяч доларів), а в столиці — від 350 тисяч злотих.

Українці купують як квартири в новобудовах, так і вторинне житло, часто для власного проживання або здачі в оренду. Польща не пропонує автоматичної посвідки на проживання за купівлю нерухомості, але стабільна економіка та простота оформлення угод роблять її популярною.

Інші країни: Німеччина, Чехія, Болгарія

Німеччина приваблює стабільною економікою та правовою захищеністю, хоча високі податки та відсутність автоматичної посвідки на проживання дещо стримують попит. Чехія популярна серед українців, які інтегрувалися після 2022 року, завдяки стабільному ринку нерухомості та перспективам оренди. Болгарія приваблює низькими цінами (від 1 500 євро за кв. м) і розвиненою туристичною інфраструктурою, особливо в таких містах, як Варна та Бургас.

Менш популярними, але перспективними напрямками є Греція (посвідка на проживання від 250 тисяч євро), ОАЕ (довгострокова віза від 200 тисяч доларів) і Чорногорія (від 1 500 євро за кв. м). У 2025 році українці також звертають увагу на Албанію, де ціни на узбережжі починаються від 1 000 євро за кв. м, та Індонезію, зокрема Балі, де апартаменти коштують від 140 тисяч доларів.

Які типи нерухомості обирають українці

Українці найчастіше купують:

квартири в новобудовах: особливо популярні в Туреччині та Польщі через нижчі ціни на етапі будівництва та готові ремонти;

апартаменти на узбережжі: в Іспанії, Болгарії та Туреччині для відпочинку чи оренди туристам;

вілли та таунхауси: в Іспанії та ОАЕ для комфортного проживання або статусних інвестицій;

комерційна нерухомість: у Польщі та Німеччині для бізнесу чи здачі в оренду.

Основний акцент робиться на об’єкти середнього цінового сегменту, рідше — на елітну нерухомість. Наприклад, у Туреччині лише 5-10% угод стосуються преміум-класу, тоді як більшість покупок — це квартири вартістю до 200 тисяч доларів.

Мотиви купівлі нерухомості за кордоном

Інвестиція та збереження капіталу. Нерухомість за кордоном розглядається як спосіб захисту заощаджень від інфляції та нестабільності. У Туреччині та Іспанії зростання цін на житло робить такі інвестиції привабливими. Посвідка на проживання або громадянство. Туреччина (від 400 тисяч доларів за громадянство), Греція, Португалія та Мальта пропонують програми для отримання резидентства через інвестиції. Проживання та адаптація. Багато українців, які виїхали після 2022 року, планують залишитися за кордоном. Купівля житла допомагає інтегруватися та уникнути витрат на оренду. Пасивний дохід. Здача нерухомості в оренду, особливо в туристичних регіонах, забезпечує стабільний прибуток (7-12% річних залежно від країни). Відпочинок. Апартаменти в Іспанії, Туреччині чи Болгарії купують для сімейного відпочинку в курортний сезон.

Що ще варто знати українцям

Німеччина з 2022 року гостинно відчинила двері для багатьох українців. Якщо раніше більшість надавала перевагу оренді, то тепер все більше наших співвітчизників розглядають можливість купівлі власного житла. Німеччина пропонує іноземцям, зокрема українцям, різноманітні програми іпотечного кредитування, включно з вигідними умовами.

Також ми розповідали, що мрія українців про власне житло за кордоном, особливо в Італії, де багато хто оселився тимчасово або надовго, є не лише романтичною ідеєю, а й серйозним економічним розрахунком. При цьому виникає логічне запитання: скільки років потрібно працювати українцю, щоб назбирати на квартиру в різних італійських містах? Відповідь на це питання залежить як від рівня доходу, так і від конкретного регіону Італії, де планується придбання нерухомості.