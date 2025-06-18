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Главная Недвижимость Зарубежная недвижимость — что скупают украинцы

Зарубежная недвижимость — что скупают украинцы

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Дата публикации 18 июня 2025 04:20
Какую недвижимость украинцы выбирают для покупки за рубежом в 2025 году
Женщина получит ключи. Фото: Freepik
Ключові моменти Популярные страны — где покупают активнее всего Какие типы недвижимости выбирают украинцы Мотивы покупки недвижимости за рубежом Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году украинцы продолжают активно инвестировать в недвижимость за рубежом, ища стабильность, безопасность капитала и новые возможности для жизни или заработка. После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году миллионы граждан выехали за границу, и многие из них перешли от аренды к покупке собственного жилья. Эта тенденция сохраняется, ведь недвижимость за рубежом рассматривается не только как место для проживания, но и как выгодная инвестиция или способ получения вида на жительство.

Как отмечает риелтор Оксана Савула, все больше наших граждан покупают недвижимость в Европе и других странах. Таким образом за последние два года сформировалась пятерка стран, где украинцы активно покупают квартиры и дома.

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Популярные страны — где покупают активнее всего

Турция: доступность и вид на жительство и доступность

Турция остается одним из лидеров среди стран, где украинцы покупают недвижимость. В 2024 году наши сограждане приобрели более 1 600 объектов, заняв третье место среди иностранных покупателей после граждан России и Ирана. В 2025 году спрос не спадает, несмотря на повышение минимальной стоимости жилья для получения вида на жительство до 200 тысяч долларов. Средняя цена квартиры в популярных регионах, таких как Анталия, Алания или Стамбул, колеблется от 120 до 250 тысяч долларов.

Украинцы отдают предпочтение квартирам в новостройках, особенно на этапе предварительных продаж (pre-sales), когда цены ниже, а объекты часто сдаются с готовым ремонтом, меблированной кухней и ванной. Популярность Турции объясняется мягким климатом, развитой туристической инфраструктурой, относительно низкими затратами на коммунальные услуги и возможностью сдавать жилье в аренду туристам, получая доход 7-9% годовых.

Испания: средиземноморский стиль жизни

Испания занимает второе место по популярности среди украинцев. В прошлом году количество сделок увеличилось на 73%, и в 2025 году спрос продолжает расти. Украинцы выбирают апартаменты и виллы на побережье Средиземного моря, в частности в Барселоне, Валенсии, Аликанте и сельскохозяйственных регионах, таких как Андалусия. Цены на двухкомнатные квартиры в Барселоне начинаются от 160 тысяч долларов, тогда как в пригороде можно найти жилье за 50-70 тысяч долларов.

Покупка недвижимости в Испании привлекает высоким уровнем жизни, благоприятным климатом и возможностью получения "золотой визы" за инвестиции от 500 тысяч евро. Кроме того, сдача жилья в аренду во время туристического сезона обеспечивает стабильный доход, что делает Испанию привлекательной для инвесторов.

Польша: близость и доступность

Польша остается ключевым направлением для украинцев благодаря географической близости, лояльным условиям для иностранцев и доступным ценам. В 2024 году украинцы приобрели более 1 млн квартир, что сделало их крупнейшими покупателями среди нерезидентов. В 2025 году спрос сохраняется, особенно в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, где однокомнатная квартира стоит от 250 тысяч злотых (примерно 60 тысяч долларов), а в столице - от 350 тысяч злотых.

Украинцы покупают как квартиры в новостройках, так и вторичное жилье, часто для собственного проживания или сдачи в аренду. Польша не предлагает автоматического вида на жительство за покупку недвижимости, но стабильная экономика и простота оформления сделок делают ее популярной.

Другие страны: Германия, Чехия, Болгария

Германия привлекает стабильной экономикой и правовой защищенностью, хотя высокие налоги и отсутствие автоматического вида на жительство несколько сдерживают спрос. Чехия популярна среди украинцев, которые интегрировались после 2022 года, благодаря стабильному рынку недвижимости и перспективам аренды. Болгария привлекает низкими ценами (от 1 500 евро за кв. м) и развитой туристической инфраструктурой, особенно в таких городах, как Варна и Бургас.

Менее популярными, но перспективными направлениями являются Греция (вид на жительство от 250 тысяч евро), ОАЭ (долгосрочная виза от 200 тысяч долларов) и Черногория (от 1 500 евро за кв. м). В 2025 году украинцы также обращают внимание на Албанию, где цены на побережье начинаются от 1 000 евро за кв. м, и Индонезию, в частности Бали, где апартаменты стоят от 140 тысяч долларов.

Какие типы недвижимости выбирают украинцы

Украинцы чаще всего покупают:

  • квартиры в новостройках: особенно популярны в Турции и Польше из-за более низких цен на этапе строительства и готовых ремонтов;
  • апартаменты на побережье: в Испании, Болгарии и Турции для отдыха или аренды туристам;
  • виллы и таунхаусы: в Испании и ОАЭ для комфортного проживания или статусных инвестиций;
  • коммерческая недвижимость: в Польше и Германии для бизнеса или сдачи в аренду.

Основной акцент делается на объекты среднего ценового сегмента, реже — на элитную недвижимость. Например, в Турции только 5-10% сделок касаются премиум-класса, тогда как большинство покупок — это квартиры стоимостью до 200 тысяч долларов.

Мотивы покупки недвижимости за рубежом

  1. Инвестиция и сохранение капитала. Недвижимость за рубежом рассматривается как способ защиты сбережений от инфляции и нестабильности. В Турции и Испании рост цен на жилье делает такие инвестиции привлекательными.
  2. Вид на жительство или гражданство. Турция (от 400 тысяч долларов за гражданство), Греция, Португалия и Мальта предлагают программы для получения резидентства через инвестиции.
  3. Проживание и адаптация. Многие украинцы, которые выехали после 2022 года, планируют остаться за границей. Покупка жилья помогает интегрироваться и избежать расходов на аренду.
  4. Пассивный доход. Сдача недвижимости в аренду, особенно в туристических регионах, обеспечивает стабильный доход (7-12% годовых в зависимости от страны).
  5. Отдых. Апартаменты в Испании, Турции или Болгарии покупают для семейного отдыха в курортный сезон.

Что еще стоит знать украинцам

Германия с 2022 года гостеприимно распахнула двери для многих украинцев. Если раньше большинство отдавало предпочтение аренде, то теперь все больше наших соотечественников рассматривают возможность покупки собственного жилья. Германия предлагает иностранцам, в частности украинцам, разнообразные программы ипотечного кредитования, включая выгодные условия.

Также мы рассказывали, что мечта украинцев о собственном жилье за рубежом, особенно в Италии, где многие поселились временно или надолго, является не только романтической идеей, но и серьезным экономическим расчетом. При этом возникает логичный вопрос: сколько лет нужно работать украинцу, чтобы накопить на квартиру в разных итальянских городах? Ответ на этот вопрос зависит как от уровня дохода, так и от конкретного региона Италии, где планируется приобретение недвижимости.

Польша Турция украинцы недвижимость дом купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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