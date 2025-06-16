Пільгова іпотека у Великій Британії — які умови для іноземців у 2025 році

Вулиці Лондона. Фото: Freepik

Велика Британія залишається одним із найпривабливіших ринків нерухомості в Європі — зростання цін, активність інвесторів, порівняно прогнозований правовий ринок і доступність іпотечних програм для іноземців.

Як пише видання Finance.ua, середня вартість житла у країні вже сягнула 270 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно близько 335 тисячам доларів США. Найбільший стрибок цін зафіксовано на північному заході Англії (+29,4%) і в Шотландії (+25,8%). Парадокс, але саме ці регіони зараз вважаються перспективними для купівлі — там ще зберігається баланс між ціною і доступністю іпотеки.

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Що потрібно знати перед купівлею

Для іноземців купівля нерухомості у Великій Британії можлива, але потребує підготовки та дотримання певних умов. Уряд не обмежує купівлю житла для іноземців, однак банки мають власні критерії щодо видачі кредитів.

Ставка по іпотеці коливається у межах 3-5% річних, а строк кредитування може сягати 25 років. Стандартна вимога банків — початковий внесок у розмірі не менше ніж 25% вартості житла. Валюта іпотеки — фунт стерлінгів, тож додаткові ризики вартості пов’язані з валютним курсом теж слід враховувати.

Які вимоги до іноземців

Щоб отримати іпотечний кредит, іноземний покупець повинен:

мати візу, що дозволяє довготривале перебування (наприклад, спонсорську, робочу або студентську візу з правом роботи);

підтвердити стабільний дохід — як правило, це зарплата, що офіційно виплачується у Великій Британії або за її межами;

мати кредитну історію у Великій Британії — мінімальний період формування рейтингу зазвичай становить 6-12 місяців.

Крім того, банки просять підтвердження легального походження коштів, що будуть внесені як перший внесок. Це може бути заробіток, заощадження або переказ від родичів. Головне — аби кошти "полежали" на британському рахунку щонайменше 6 місяців.

Чи реально українцям отримати іпотеку

Пільгові кредити у Великій Британії для іноземців існують, але вони мають свої нюанси. Наприклад, банки можуть пропонувати знижені ставки для тих, хто має високий кредитний рейтинг або значний початковий внесок. Деякі програми, такі як Help to Buy, можуть бути доступні для іноземців за певних умов, але вони частіше спрямовані на громадян.

Випадки успішної купівлі житла українцями у Великій Британії вже є. Причому йдеться не лише про інвесторів чи ІТ-фахівців, а й про людей, які виїхали за спонсорською візою в період війни.

Ключовими банками, які видають іпотеку українцям на таких умовах, є HSBC та Barclays. За словами представників цих банків, відсоток початкового внеску визначається індивідуально, з огляду на дохід, візовий статус і наявну кредитну історію.

Юридичний супровід — обов'язковий

Купівля нерухомості у Великій Британії — це не лише підписання договору та погодження кредиту. Майже всі етапи угоди контролює спеціалізований юрист-конвеєр (solicitor або conveyancer), який:

перевіряє документи на об'єкт;

супроводжує угоду купівлі-продажу;

представляє інтереси покупця у взаємодії з банком та органами реєстрації.

Без такого фахівця угоду не проведуть навіть технічно.

Практичні поради для українців

Створіть кредитну історію. Відкрийте банківський рахунок у Великій Британії та регулярно здійснюйте платежі (наприклад, за комунальні послуги). Це допоможе побудувати кредитний рейтинг. Зберіть кошти заздалегідь. Переконайтеся, що ваші гроші легальні та пролежали на рахунку щонайменше пів року. Зверніться до юриста. Кваліфікований спеціаліст допоможе уникнути помилок під час оформлення угоди. Виберіть регіон з доступними цінами. Північна Ірландія чи Шотландія можуть бути дешевшими, ніж Лондон. Дослідіть банки. HSBC і Barclays мають досвід роботи з іноземцями, але інші банки також можуть пропонувати вигідні умови.

Раніше ми повідомляли, що з 2022 року Німеччина стала прихистком для багатьох українців. Якщо спочатку більшість обирала оренду житла, то зараз дедалі більше українців розглядають можливість придбання власної нерухомості. Німеччина пропонує іноземцям, зокрема й українцям, різні варіанти іпотечного кредитування, включно з пільговими програмами.

Також зазначимо, мрія про власне житло за кордоном, особливо в Італії, де оселилося багато українців, часто перетворюється на серйозне фінансове питання. Щоб дізнатися, скільки років потрібно працювати українцю для придбання квартири, слід враховувати не лише рівень його доходу, а й вартість житла в конкретному італійському регіоні.