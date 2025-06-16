Льготная ипотека в Великобритании — какие условия для иностранцев в 2025 году

Улицы Лондона. Фото: Freepik

Великобритания остается одним из самых привлекательных рынков недвижимости в Европе — рост цен, активность инвесторов, сравнительно прогнозируемый правовой рынок и доступность ипотечных программ для иностранцев.

Как пишет издание Finance.ua, средняя стоимость жилья в стране уже достигла 270 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно около 335 тысячам долларов США. Наибольший скачок цен зафиксирован на северо-западе Англии (+29,4%) и в Шотландии (+25,8%). Парадокс, но именно эти регионы сейчас считаются перспективными для покупки — там еще сохраняется баланс между ценой и доступностью ипотеки.

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Что нужно знать перед покупкой

Для иностранцев покупка недвижимости в Великобритании возможна, но требует подготовки и соблюдения определенных условий. Правительство не ограничивает покупку жилья для иностранцев, однако банки имеют собственные критерии по выдаче кредитов.

Ставка по ипотеке колеблется в пределах 3-5% годовых, а срок кредитования может достигать 25 лет. Стандартное требование банков - первоначальный взнос в размере не менее 25% стоимости жилья. Валюта ипотеки — фунт стерлингов, поэтому дополнительные риски стоимости связанные с валютным курсом тоже следует учитывать.

Какие требования к иностранцам

Чтобы получить ипотечный кредит, иностранный покупатель должен:

иметь визу, позволяющую длительное пребывание (например, спонсорскую, рабочую или студенческую визу с правом работы);

подтвердить стабильный доход — как правило, это зарплата, официально выплачиваемая в Великобритании или за ее пределами;

иметь кредитную историю в Великобритании — минимальный период формирования рейтинга обычно составляет 6-12 месяцев.

Кроме того, банки просят подтверждения легального происхождения средств, которые будут внесены в качестве первого взноса. Это может быть заработок, сбережения или перевод от родственников. Главное — чтобы средства "полежали" на британском счете не менее 6 месяцев.

Реально ли украинцам получить ипотеку

Льготные кредиты в Великобритании для иностранцев существуют, но они имеют свои нюансы. Например, банки могут предлагать сниженные ставки для тех, кто имеет высокий кредитный рейтинг или значительный первоначальный взнос. Некоторые программы, такие как Help to Buy, могут быть доступны для иностранцев при определенных условиях, но они чаще направлены на граждан.

Случаи успешной покупки жилья украинцами в Великобритании уже есть. Причем речь идет не только об инвесторах или ИТ-специалистах, но и о людях, которые выехали по спонсорской визе в период войны.

Ключевыми банками, которые выдают ипотеку украинцам на таких условиях, являются HSBC и Barclays. По словам представителей этих банков, процент первоначального взноса определяется индивидуально, учитывая доход, визовый статус и имеющуюся кредитную историю.

Юридическое сопровождение — обязательно

Покупка недвижимости в Великобритании — это не только подписание договора и согласование кредита. Почти все этапы сделки контролирует специализированный юрист-конвейер (solicitor или conveyancer), который:

проверяет документы на объект;

сопровождает сделку купли-продажи;

представляет интересы покупателя во взаимодействии с банком и органами регистрации.

Без такого специалиста сделку не проведут даже технически.

Практические советы для украинцев

Создайте кредитную историю. Откройте банковский счет в Великобритании и регулярно совершайте платежи (например, за коммунальные услуги). Это поможет построить кредитный рейтинг. Соберите средства заранее. Убедитесь, что ваши деньги легальны и пролежали на счету не менее полугода. Обратитесь к юристу. Квалифицированный специалист поможет избежать ошибок при оформлении сделки. Выберите регион с доступными ценами. Северная Ирландия или Шотландия могут быть дешевле, чем Лондон. Исследуйте банки. HSBC и Barclays имеют опыт работы с иностранцами, но другие банки также могут предлагать выгодные условия.

Ранее мы сообщали, что с 2022 года Германия стала прибежищем для многих украинцев. Если сначала большинство выбирало аренду жилья, то сейчас все больше украинцев рассматривают возможность приобретения собственной недвижимости. Германия предлагает иностранцам, в том числе и украинцам, различные варианты ипотечного кредитования, включая льготные программы.

Также отметим, мечта о собственном жилье за рубежом, особенно в Италии, где поселилось много украинцев, часто превращается в серьезный финансовый вопрос. Чтобы узнать, сколько лет нужно работать украинцу для приобретения квартиры, следует учитывать не только уровень его дохода, но и стоимость жилья в конкретном итальянском регионе.