Мінімальна зарплата в Чехії — яку суму держава гарантує працівникам в серпні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Чехії з 1 січня 2025 року запрацювала нова система визначення мінімальної заробітної плати. Вперше її прив’язали до середньої зарплати по країні. Це означає, що тепер мінімалка автоматично оновлюватиметься щороку на основі прогнозів, що дозволить забезпечити її стабільне зростання.

Про це повідомив портал для українців у Чехії "ProUkraїnu".

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З початку 2025 року мінімальна зарплата в Чехії зросла на 1 900 крон — це близько 3 785 гривні за нинішнім курсом. Новий розмір мінімалки становить:

20 800 крон на місяць (приблизно 41 439 грн);

124,40 крони — за годину роботи. Це майже 247 гривень.

Ці цифри офіційно оприлюднило Міністерство праці та соціальних справ Чехії.

Як розраховують мінімалку в Чехії

Чеський уряд затвердив формулу, за якою мінімальну зарплату розраховуватимуть у 2025–2026 роках. Основою стане коефіцієнт, який прив’язує мінімалку до середньої зарплати в країні.

До кінця серпня щороку Міністерство фінансів публікуватиме новий прогноз середньої зарплати, і на його основі переглядатиметься мінімалка.

У 2025 році мінімальна зарплата становитиме 42,2% середньої по країні. У 2026 році цей показник зросте до 43,4%. Очікується, що вже у 2026 році мінімалка сягне приблизно 22 500 крон (орієнтовно 42 881 грн). Остаточні цифри будуть відомі у вересні 2025 року.

Чеський уряд має на меті до 2029 року довести мінімальну зарплату до рівня 47% середньої по країні. Нагадаємо, що вперше мінімалку в Чехії ввели у 1991 році. А нове підвищення — вже 27-ме за всю історію її існування.

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