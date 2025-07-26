Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати в Чехії — на яку мінімалку розраховувати в серпні

Зарплати в Чехії — на яку мінімалку розраховувати в серпні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 08:10
Мінімальна зарплата в Чехії — яку суму держава гарантує працівникам в серпні
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Чехії з 1 січня 2025 року запрацювала нова система визначення мінімальної заробітної плати. Вперше її прив’язали до середньої зарплати по країні. Це означає, що тепер мінімалка автоматично оновлюватиметься щороку на основі прогнозів, що дозволить забезпечити її стабільне зростання.

Про це повідомив портал для українців у Чехії "ProUkraїnu".

Реклама
Читайте також:

Скільки отримуватимуть працівники з мінімальною оплатою в Чехії

З початку 2025 року мінімальна зарплата в Чехії зросла на 1 900 крон — це близько 3 785 гривні за нинішнім курсом. Новий розмір мінімалки становить: 

  • 20 800 крон на місяць (приблизно 41 439 грн);
  • 124,40 крони — за годину роботи. Це майже 247 гривень.

Ці цифри офіційно оприлюднило Міністерство праці та соціальних справ Чехії.

Як розраховують мінімалку в Чехії

Чеський уряд затвердив формулу, за якою мінімальну зарплату розраховуватимуть у 2025–2026 роках. Основою стане коефіцієнт, який прив’язує мінімалку до середньої зарплати в країні.

До кінця серпня щороку Міністерство фінансів публікуватиме новий прогноз середньої зарплати, і на його основі переглядатиметься мінімалка.

У 2025 році мінімальна зарплата становитиме 42,2% середньої по країні. У 2026 році цей показник зросте до 43,4%. Очікується, що вже у 2026 році мінімалка сягне приблизно 22 500 крон (орієнтовно 42 881 грн). Остаточні цифри будуть відомі у вересні 2025 року.

Чеський уряд має на меті до 2029 року довести мінімальну зарплату до рівня 47% середньої по країні. Нагадаємо, що вперше мінімалку в Чехії ввели у 1991 році. А нове підвищення — вже 27-ме за всю історію її існування.

Раніше ми писали, що Польща й надалі залишається привабливою для українців, які через війну виїхали з країни. Багато хто вже має там роботу й стабільний дохід.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року в Німеччині підвищено мінімальну погодинну оплату до 12,82 євро, а межу доходу для мініроботи — до 556 євро на місяць.

зарплати виплати Чехія гроші мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації