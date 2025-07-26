Минимальная зарплата в Чехии — какую сумму государство гарантирует работникам в августе

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Чехии с 1 января 2025 года заработала новая система определения минимальной заработной платы. Впервые ее привязали к средней зарплате по стране. Это означает, что теперь минималка автоматически будет обновляться ежегодно на основе прогнозов, что позволит обеспечить ее стабильный рост.

Об этом сообщил портал для украинцев в Чехии "ProUkraїnu".

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С начала 2025 года минимальная зарплата в Чехии выросла на 1 900 крон — это около 3 785 гривны по нынешнему курсу. Новый размер минималки составляет:

20 800 крон в месяц (примерно 41 439 грн);

124,40 кроны — за час работы. Это почти 247 гривен.

Эти цифры официально обнародовало Министерство труда и социальных дел Чехии.

Как рассчитывают минималку в Чехии

Чешское правительство утвердило формулу, по которой минимальную зарплату будут рассчитывать в 2025-2026 годах. Основой станет коэффициент, который привязывает минималку к средней зарплате в стране.

До конца августа каждый год Министерство финансов будет публиковать новый прогноз средней зарплаты, и на его основе будет пересматриваться минималка.

В 2025 году минимальная зарплата составит 42,2% средней по стране. В 2026 году этот показатель вырастет до 43,4%. Ожидается, что уже в 2026 году минималка достигнет примерно 22 500 крон (ориентировочно 42 881 грн). Окончательные цифры будут известны в сентябре 2025 года.

Чешское правительство имеет целью к 2029 году довести минимальную зарплату до уровня 47% средней по стране. Напомним, что впервые минималку в Чехии ввели в 1991 году. А новое повышение — уже 27-е за всю историю ее существования.

Ранее мы писали, что Польша и в дальнейшем остается привлекательной для украинцев, которые из-за войны уехали из страны. Многие уже имеют там работу и стабильный доход.

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