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Головна Економіка Комунальні тарифи в Чехії — скільки коштують світло, газ та вода

Комунальні тарифи в Чехії — скільки коштують світло, газ та вода

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 18:15
Комунальні послуги в Чехії — які тарифи на світло, воду та газ діють у 2025 році
Чеські крони. Фото: Pixabay

Багато українців, тікаючи від війни та обираючи країну для тимчасового прихистку, насамперед підраховують, яке фінансове навантаження на них чекає. І першим на порядок денний виходить питання про те, скільки доведеться платити за оренду житла та комунальні послуги. 

Новини.LIVE розповідають, які тарифи на комуналку діють в Чехії.

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Що треба знати про комуналку в Чехії

Розмір платіжки за комунальні послуги в Чехії, як пише TransferGo, насамперед залежить від регіону проживання. Також на ціноутворення впливають площа оселі та спосіб опалення. У багатоквартирних будинках, крім основних, передбачені додаткові платежі, наприклад, за прибирання під’їзду, вивезення сміття, фонд капремонту тощо.

Мешканці багатоквартирних будинків оплачують за використані ресурси через експлуатаційну фірму. А от власникам приватних будинків треба самостійно укладати договори з постачальниками електрики, газу, води тощо.

При укладанні договору можна обрати періодичність оплати за комуналку  — раз на місяць, квартал або рік. Однак навіть якщо якийсь час не користуватися послугами, рахунки надходитимуть все одно, адже доставлення газу у Чехії, так само як і води, сплачується у будь-якому випадку.

Тарифи на комунальні послуги в Чехії

Ціни на ті чи інші послуги можуть відрізнятися навіть в сусідніх будинках — тут все залежить від постачальника. Середні тарифи у 2025 році такі:

  • газ — від 12 крон (близько 24 грн) за кубометр;
  • електроенергія — 9,33 (19 грн) крони за кВт-год;
  • водопостачання — 90 крон (180 грн) за кубометр;
  • інтернет — 500 крон (1 000 грн) на місяць. 

Загалом, проживаючи невеликою родиною у двокімнатній квартирі, наприклад, у Празі, за комуналку доведеться сплачувати близько 5 000 крон (10 000 грн) на місяць. Враховуючи середню заробітну плату в Чехії, комунальні платежі "з'їдають" до 20% сімейного бюджету.

Раніше ми писали, які тарифи на світло, газ та воду у Польщі.

Також дізнавайтеся, скільки доведеться платити за комуналку в Німеччині.

тарифи комунальні послуги Чехія ціни гроші
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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