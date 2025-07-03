Комунальні послуги в Чехії — які тарифи на світло, воду та газ діють у 2025 році

Чеські крони. Фото: Pixabay

Багато українців, тікаючи від війни та обираючи країну для тимчасового прихистку, насамперед підраховують, яке фінансове навантаження на них чекає. І першим на порядок денний виходить питання про те, скільки доведеться платити за оренду житла та комунальні послуги.

Новини.LIVE розповідають, які тарифи на комуналку діють в Чехії.

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Розмір платіжки за комунальні послуги в Чехії, як пише TransferGo, насамперед залежить від регіону проживання. Також на ціноутворення впливають площа оселі та спосіб опалення. У багатоквартирних будинках, крім основних, передбачені додаткові платежі, наприклад, за прибирання під’їзду, вивезення сміття, фонд капремонту тощо.

Мешканці багатоквартирних будинків оплачують за використані ресурси через експлуатаційну фірму. А от власникам приватних будинків треба самостійно укладати договори з постачальниками електрики, газу, води тощо.

При укладанні договору можна обрати періодичність оплати за комуналку — раз на місяць, квартал або рік. Однак навіть якщо якийсь час не користуватися послугами, рахунки надходитимуть все одно, адже доставлення газу у Чехії, так само як і води, сплачується у будь-якому випадку.

Тарифи на комунальні послуги в Чехії

Ціни на ті чи інші послуги можуть відрізнятися навіть в сусідніх будинках — тут все залежить від постачальника. Середні тарифи у 2025 році такі:

газ — від 12 крон (близько 24 грн) за кубометр;

електроенергія — 9,33 (19 грн) крони за кВт-год;

водопостачання — 90 крон (180 грн) за кубометр;

інтернет — 500 крон (1 000 грн) на місяць.

Загалом, проживаючи невеликою родиною у двокімнатній квартирі, наприклад, у Празі, за комуналку доведеться сплачувати близько 5 000 крон (10 000 грн) на місяць. Враховуючи середню заробітну плату в Чехії, комунальні платежі "з'їдають" до 20% сімейного бюджету.

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