Коммунальные услуги в Чехии — какие тарифы на свет, воду и газ действуют в 2025 году

Чешские кроны. Фото: Pixabay

Многие украинцы, убегая от войны и выбирая страну для временного пристанища, первым делом подсчитывают, какая финансовая нагрузка их ждет. И сразу на повестку дня выходит вопрос о том, сколько придется платить за аренду жилья и коммунальные услуги.

Новини.LIVE рассказывают, какие тарифы на коммуналку действуют в Чехии.

Реклама

Читайте также:

Что надо знать о коммуналке в Чехии

Размер платежки за коммунальные услуги в Чехии, как пишет TransferGo, прежде всего зависит от региона проживания. Также на ценообразование влияют площадь дома и способ отопления. В многоквартирных домах, кроме основных, предусмотрены дополнительные платежи, например, за уборку подъезда, вывоз мусора, фонд капремонта и т.д.

Жители многоквартирных домов оплачивают использованные ресурсы через эксплуатационную фирму. А вот владельцам частных домов надо самостоятельно заключать договоры с поставщиками электричества, газа, воды и тому подобное.

При заключении договора можно выбрать периодичность оплаты за коммуналку — раз в месяц, квартал или год. Однако даже если какое-то время не пользоваться услугами, счета будут поступать все равно, ведь доставка газа в Чехии, так же как и воды, оплачивается в любом случае.

Тарифы на коммунальные услуги в Чехии

Цены на те или иные услуги могут отличаться даже в соседних домах — здесь все зависит от поставщика. Средние тарифы в 2025 году следующие:

газ — от 12 крон (около 24 грн) за кубометр;

электроэнергия — 9,33 (19 грн) кроны за кВт-час;

водоснабжение — 90 крон (180 грн) за кубометр;

интернет — 500 крон (1 000 грн) в месяц.

В общем, проживая небольшой семьей в двухкомнатной квартире, например, в Праге, за коммуналку придется платить около 5 000 крон (10 000 грн) в месяц. Учитывая среднюю заработную плату в Чехии, коммунальные платежи "съедают" до 20% семейного бюджета.

Ранее мы писали, какие тарифы на свет, газ и воду в Польше.

Также узнавайте, сколько придется платить за коммуналку в Германии.