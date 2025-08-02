Минималка в Канаде — сколько платят за час работы в августе

Человек держит 5 канадских долларов. Фото: Pexels

Канада остается одной из самых привлекательных стран для украинских мигрантов. Стабильная экономика, высокий уровень жизни и развитая система соцзащиты ежегодно привлекают все больше новых жителей. Кроме того, в 2025 году в стране произошли важные изменения — выросла минимальная заработная плата.

О том, какую минималку гарантированно получат работники в Канаде в августе 2025, сообщает издание Daily Hive.

Реклама

Читайте также:

Какой размер минимальной зарплаты в Канаде

Последнее повышение минимальной зарплаты в Канаде произошло 1 апреля 2025 года. На федеральном уровне минимальная почасовая оплата труда повысилась до 17,75 канадских долларов (примерно 533 грн по нынешнему курсу). Это на 0,45 CAD больше, чем было раньше — 17,30 CAD (около 519 грн).

Изменения касаются около 26 тысяч работников, работающих в сферах, регулируемых федеральными властями — в частности в транспорте, банках и почтовой сфере. Работодатели должны были обновить начисления, чтобы уже с апреля платить по новым правилам.

Следующее повышение запланировано на 2026 год — при условии, что инфляция сохранится.

Как изменилась минималка в некоторых провинциях в 2025 году

В нескольких провинциях минимальные ставки также вырастут. Например:

Ньюфаундленд и Лабрадор — 16,00 CAD/час (около 480 грн);

Нунавут останется лидером — 19,00 CAD/час (примерно 571 грн).

Если в какой-то провинции минимальная зарплата выше федеральной, работодатель обязан платить именно ту, что выгоднее для работника.

Почему минималка в Канаде регулярно растет

Главная причина — рост стоимости жизни и цен на товары и услуги. Правительство Канады пытается обеспечить экономическое равенство и лучшие условия труда для всех.

Кроме того, повышение минималки позволяет людям легче совмещать работу и личную жизнь, а также пользоваться социальными гарантиями: оплачиваемыми больничными, декретными и другими льготами.

Ранее мы писали, что минимальная заработная плата — это установленный государством наименьший возможный размер оплаты за труд, который не зависит от вида собственности работодателя или специфики предприятия.

Также мы рассказывали, что в Чехии Министерство образования прекратило финансировать работу языковых ассистентов для школьников из Украины. В конце июня многие учебные заведения были вынуждены распрощаться с украинскими помощниками, а с началом нового учебного года педагоги будут работать без их поддержки.