Мінімальна зарплата з 1 вересня — скільки “чистими” отримуватимуть українці

Чоловік тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальна зарплата — це гарантований державою найнижчий рівень оплати праці, який не залежить ані від форми власності компанії, ані від типу підприємства.

Про те, якою буде мінімалка в Україні з 1 вересня та скільки грошей залишиться у працівників після сплати податків, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей отримують працівники з мінімальною зарплатою

Розмір мінімалки регулюється чинним законодавством, зокрема положеннями статей 9 та 10 Закону України "Про оплату праці". Вона не може бути меншою за встановлений прожитковий мінімум для осіб працездатного віку.

У 2024 році її перегляд відбувався двічі, однак у 2025 році уряд вирішив не проводити чергового підвищення. Наразі мінімалка становить 8 000 грн. Однак через обов’язкові податкові відрахування працівники фактично отримують менше:

5% — військовий збір;

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Внаслідок цього із загальної суми вираховується приблизно 1 840 грн, і фактична заробітна плата, яку отримує працівник, становить близько 6 160 грн.

Чи варто очікувати зростання мінімалки у 2025 році

Наразі Кабінет міністрів у фінансовій стратегії на 2025–2027 роки заклав фіксацію розміру мінімальної заробітної плати — без її підвищення. Відтак, у 2025 році сума залишиться на рівні 8 000 грн.

У новому проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки пропонується поступове підвищення мінімальної зарплати. Йдеться про зростання приблизно на 685 грн. Проте, як пояснив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в коментарі для Новини.LIVE, це зростання матиме лише номінальний характер.

Експерт зазначив, що таке підвищення лише компенсує прогнозовану інфляцію, а отже, реального покращення рівня доходів працівників не очікується. Всі витрати на це зростання будуть покриватися коштом збільшених через інфляцію бюджетних надходжень.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року в Польщі набуло чинності підвищення мінімальної заробітної плати. Зміни стосуються як місячного окладу, так і погодинної оплати праці.

Також ми розповідали, що в Чехії з початку 2025 року почала діяти оновлена модель розрахунку мінімальної зарплати. Вперше її розмір було безпосередньо пов’язано із середньою заробітною платою в країні.