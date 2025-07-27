Минимальная зарплата с 1 сентября — сколько "чистыми" будут получать украинцы

Мужчина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальная зарплата — это гарантированный государством самый низкий уровень оплаты труда, который не зависит ни от формы собственности компании, ни от типа предприятия.

О том, какой будет минималка в Украине с 1 сентября и сколько денег останется у работников после уплаты налогов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько денег получают работники с минимальной зарплатой

Размер минималки регулируется действующим законодательством, в частности, положениями статей 9 и 10 Закона Украины "Об оплате труда". Она не может быть меньше установленного прожиточного минимума для лиц трудоспособного возраста.

В 2024 году ее пересмотр происходил дважды, однако в 2025 году правительство решило не проводить очередного повышения. Сейчас минималка составляет 8 000 грн. Однако из-за обязательных налоговых отчислений работники фактически получают меньше:

5% — военный сбор;

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вследствие этого из общей суммы вычитается примерно 1 840 грн, и фактическая заработная плата, которую получает работник, составляет около 6 160 грн.

Стоит ли ожидать роста минималки в 2025 году

Сейчас Кабинет министров в финансовой стратегии на 2025-2027 годы заложил фиксацию размера минимальной заработной платы — без ее повышения. Следовательно, в 2025 году сумма останется на уровне 8 000 грн.

В новом проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагается постепенное повышение минимальной зарплаты. Речь идет о росте примерно на 685 грн. Однако, как пояснил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии для Новини.LIVE, этот рост будет иметь лишь номинальный характер.

Эксперт отметил, что такое повышение лишь компенсирует прогнозируемую инфляцию, а следовательно, реального улучшения уровня доходов работников не ожидается. Все расходы на этот рост будут покрываться за счет увеличенных из-за инфляции бюджетных поступлений.

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Польше вступило в силу повышение минимальной заработной платы. Изменения касаются как месячного оклада, так и почасовой оплаты труда.

Также мы рассказывали, что в Чехии с начала 2025 года начала действовать обновленная модель расчета минимальной зарплаты. Впервые ее размер был напрямую связан со средней заработной платой в стране.