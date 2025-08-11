В Польше определились с новым размером минималки — на сколько вырастет сумма

Польские злотые. Фото. Pexels

Польша — это одна из стран, принявших больше всего украинских беженцев. Многие из них уже нашли работу в этом государстве и получают официальный доход.

О том, какой будет минимальная зарплата в Польше в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

На сколько вырастет минималка в Польше

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Польше будет составлять 4 806 злотых брутто (около 54 460 гривен), а минимальная почасовая ставка — 31,40 злотых брутто (355 грн). Эти параметры заложены в проекте постановления Кабинета Министров.

Размер минимальной зарплаты подлежит обсуждению в рамках Совета социального диалога, но из-за отсутствия согласия между участниками в установленные сроки окончательное решение будет принято Кабинетом Министров. В то же время правительство не имеет права предлагать сумму, меньше той, которая уже была подана на рассмотрение Совета социального диалога.

Почему профсоюзы не удовлетворены озвученной суммой

Кабмин оставил без изменений свое предыдущее предложение — минимальная зарплата должна составлять 4 806 злотых брутто. Теперь это оформлено в виде проекта постановления. Зато профсоюзы считают предложенный уровень недостаточным, настаивая на минимуме в 5 015 злотых брутто.

Согласно действующему законодательству, минимальная зарплата должна ежегодно увеличиваться не менее чем на прогнозируемый уровень инфляции. Однако, если в первом квартале года, когда ведутся переговоры, минимальная зарплата будет меньше половины средней заработной платы в стране, тогда повышение должно также учитывать две трети прогнозируемого роста реального ВВП.

Ранее мы писали, что профсоюзы предложили правительству повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату по результатам первого полугодия 2025 года. Они уверены, что это улучшит уровень жизни граждан и будет способствовать экономическому восстановлению.

