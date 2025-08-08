Відео
Головна Економіка Мінімалка в ЄС — де суми найбільші та на якому місці Польща

Мінімалка в ЄС — де суми найбільші та на якому місці Польща

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:15
Мінімальні зарплати в ЄС у 2025 — де платять найбільше і на якому місці рейтингу Польща
Жінка тримає купюри євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За останнє десятиліття Польща суттєво підвищила рівень мінімальної заробітної плати. У 2025 році "мінімалка" там сягнула 1 100 євро (близько 53 тис. гривень). Але навіть попри це держава займає лише 9-те місце серед країн Євросоюзу. 

Про те, в яких країнах Європейського Союзу найбільші мінімальні зарплати та яке місце в цьому рейтингу посідає Польща, повідомляє портал "inPoland" з посиланням на дані Євростату.

Читайте також:

Де найбільші мінімальні зарплати в ЄС

З 2015 по 2025 рік мінімальна зарплата в Польщі зростала в середньому на 10,2% щороку. Це один із найвищих показників у ЄС. Швидше зростання зафіксували лише в Румунії (+13%), Литві (+12,3%) та Болгарії (+11%). 

Але ці країни стартували з дуже низького рівня, тому навіть зараз їхня "мінімалка" менша, ніж у Польщі. Більше працівникам платять у таких державах:

  • Словенія — 1 278 євро (61 714 грн);
  • Іспанія — 1 381 євро (66 688 грн);
  • Ірландія, Нідерланди, Німеччина — понад 2 000 євро (96 580 грн);
  • Люксембург — найбільша мінімальна зарплата в ЄС, яка у 2025 році становить 2 704 євро (130 576 грн).

Найменше в ЄС отримують у Болгарії — 551 євро на місяць (26 607 грн).

Що можна купити за мінімалку та коли її знову можуть переглянути

Якщо порівнювати купівельну спроможність (тобто, скільки товарів і послуг можна придбати за мінімальну зарплату), то Польща займає 8-ме місце в ЄС. Найвищі показники — в Люксембурзі та Німеччині, а найнижчий рівень — в Естонії.

У 2026 році мінімальну зарплату в Польщі знову підвищать — на 3%, до 4 806 злотих брутто (54 595 грн). Але це не змінить позицію країни в європейському рейтингу, бо схожі підвищення планують і в інших країнах ЄС.

Раніше ми писали, що автобуси до Польщі залишаються популярним варіантом виїзду за кордон через низьку вартість і зручний маршрут без пересадок. Однак на кордоні в українців іноді виникають труднощі.

Також ми розповідали, що профспілки запропонували уряду переглянути мінімальну зарплату і прожитковий мінімум після першого півріччя 2025 року. Вони переконані, що це позитивно вплине на добробут громадян і економіку.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
