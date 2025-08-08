Минимальные зарплаты в ЕС в 2025 — где платят больше всего и на каком месте рейтинга Польша

Женщина держит купюры евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

За последнее десятилетие Польша существенно повысила уровень минимальной заработной платы. В 2025 году "минималка" там достигла 1 100 евро (около 53 тыс. гривен). Но даже несмотря на это государство занимает лишь 9-е место среди стран Евросоюза.

О том, в каких странах Европейского Союза самые большие минимальные зарплаты и какое место в этом рейтинге занимает Польша, сообщает портал "inPoland" со ссылкой на данные Евростата.

Где самые большие минимальные зарплаты в ЕС

С 2015 по 2025 год минимальная зарплата в Польше росла в среднем на 10,2% ежегодно. Это один из самых высоких показателей в ЕС. Быстрее рост зафиксировали только в Румынии (+13%), Литве (+12,3%) и Болгарии (+11%).

Но эти страны стартовали с очень низкого уровня, поэтому даже сейчас их "минималка" меньше, чем в Польше. Больше работникам платят в таких государствах:

Словения — 1 278 евро (61 714 грн);

Испания — 1 381 евро (66 688 грн);

Ирландия, Нидерланды, Германия — более 2 000 евро (96 580 грн);

Люксембург — самая большая минимальная зарплата в ЕС, которая в 2025 году составляет 2 704 евро (130 576 грн).

Меньше всего в ЕС получают в Болгарии — 551 евро в месяц (26 607 грн).

Что можно купить за минималку и когда ее снова могут пересмотреть

Если сравнивать покупательную способность (то есть, сколько товаров и услуг можно приобрести за минимальную зарплату), то Польша занимает 8-е место в ЕС. Самые высокие показатели — в Люксембурге и Германии, а самый низкий уровень — в Эстонии.

В 2026 году минимальную зарплату в Польше снова повысят — на 3%, до 4 806 злотых брутто (54 595 грн). Но это не изменит позицию страны в европейском рейтинге, так как похожие повышения планируют и в других странах ЕС.

