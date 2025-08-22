Незаконное пересечение границы — как хотят наказывать украинцев за побег во время войны

Пограничник возле пункта пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

В Верховную Раду подали законопроект №13673 об усилении ответственности за незаконный выезд из Украины и нарушение срока пребывания за границей. В случае его одобрения граждан начнут штрафовать на крупные суммы или лишать свободы на несколько лет.

Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на официальном сайте ВРУ.

Уголовная ответственность за незаконный выезд

Пересечение границы в запрещенном месте, без необходимых документов или с поддельным паспортом, без разрешения соответствующих органов власти, а также умышленное повреждение пунктов пропуска и нарушение срока пребывания за пределами Украины — за это наших граждан хотят привлекать к уголовной ответственности.

Законопроект №13673 предусматривает такие наказания:

штраф от 119 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до 3 лет — за пересечение границы в условиях военного или чрезвычайного положения вне пункта пропуска, без документов, с фальшивыми документами, без разрешения органов власти;

штраф от 17 000 до 85 000 грн или лишение свободы на срок до 3 лет, или ограничение свободы на такой же срок — за умышленное препятствование строительству, уничтожение/повреждение инженерно-технических или фортификационных сооружений, пунктов пропуска через государственную границу;

штраф от 34 000 до 51 000 грн или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет — за умышленное нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного срока пребывания за пределами Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Также документом предусмотрены случаи, которые освобождают украинцев от уголовной ответственности за указанные нарушения. По состоянию на август 2025 года незаконное пересечение государственной границы наказывается только административным штрафом по статье 204-1 КУоАП.

"Однако это не имеет должного карательного и превентивного воздействия, поскольку количество таких пересечений лишь увеличивается", — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Отметим, предложенные нововведения направили на рассмотрение уполномоченного комитета. Документ еще должен пройти два чтения в Верховной Раде, после чего его направят на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Не исключено, что за период рассмотрения какие-то нормы претерпят изменения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить за границу любую сумму наличных, но придется задекларировать средства. Такое требование действует на валюту свыше 10 000 евро в эквиваленте. За сокрытие наличных гражданам грозит крупный штраф.

Также мы писали, что на границе иногда проверяют платежеспособность иностранцев. Нужно показать минимальную сумму, только тогда человека пропустят. Например, для поездки в Польшу надо иметь 300 злотых на путешествие до четырех дней.