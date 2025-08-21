Поїздка в Польщу — яку мінімальну суму готівки треба пред’явити на кордоні

Гроші в руці. Фото: УНІАН

Виїжджаючи з України, наші громадяни повинні запастися готівкою. Нерідко трапляються випадки, коли іноземців просять підтвердити наявність мінімальної суми на кордоні з Польщею. Таким чином мандрівники доводять свою платоспроможність і запевняють, що фінансових проблем за час перебування не виникне.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки готівки треба мати на польському кордоні.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна сума для виїзду в Польщу

Окрім стандартного митного і паспортного контролю деякі іноземці змушені проходити іншу перевірку на кордоні. Вони повинні пред’явити суму готівки, аби довести, що накопичених коштів вистачить на весь період перебування в Польщі. За даними порталу Migrant Info, мінімальна сума для в’їзду становить:

300 злотих (близько 3 400 грн) — для поїздки тривалістю до 4 днів;

75 злотих (845 грн) на кожен день перебування — для поїздки тривалістю понад 4 дні.

Додатково враховують витрати на повернення (за умови відсутності зворотного квитка на дату перетину кордону). Суми залежить від країни походження іноземця і перебувають на такому рівні:

200 злотих (2 250 грн) — особа прибула з сусідньої держави;

500 злотих (5 640 грн) — особа прибула з іншої країни Європейського Союзу;

2 500 злотих (28 186 грн) — особа прибула з держави за межами ЄС.

"Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польща з метою вступу або продовження освіти, участі в наукових дослідженнях, повинен мати фінансові кошти в розмірі не менше 1270 злотих на перші 2 місяці запланованого перебування", — йдеться на порталі.

Деяких українців звільнили від необхідності підтвердження власної платоспроможності. Йдеться про власників робочої візи та іноземців із картою побиту.

Штраф 10 000 злотих на кордоні

Раніше ми розповідали, що українців на польському кордоні почнуть штрафувати на 10 000 злотих (понад 110 000 грн) за неправомірне фотографування критичної інфраструктури, зокрема пунктів пропуску. Це передбачено проєктом змін до чинної постанови Міністерства національної оборони.

У разі прийняття пропозиції співробітники прикордонної служби Польщі отримають повноваження накладати на осіб фінансові санкції безпосередньо на місці. Водночас заборона фотографування пошириться на об’єкти, марковані спеціальним знаком. Його відсутність означатиме, що штрафи незаконні.

Нагадаємо, українці можуть безперешкодно купувати квартири в Польщі без карти побиту. Для угоди потрібен лише паспорт і податковий номер, а дозвіл на постійне проживання вимагається при купівлі землі чи приватного будинку.

Також ми писали, що при виїзді в Польщу прикордонники можуть перевіряти наявність готівкових грошей. У разі перевищення суми 10 000 євро в еквіваленті від мандрівників вимагають письмового декларування валютних цінностей.