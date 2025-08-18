Як купити квартиру в Польщі без карти побиту — умови та документи у 2025 році

Будинки у Вроцлаві. Фото: Freepik

Все більше українців замислюються над купівлею житла у Польщі. Це пов’язано як із міграцією, так і з бажанням інвестувати у стабільний ринок нерухомості ЄС. Найчастіше виникає питання, чи обов’язково мати карту побиту, щоб купити квартиру.

Редакція Новини.LIVE розповідає про законодавчі нюанси при купівлі квартири у Польщі без карти побиту.

Реклама

Читайте також:

Чи можна купити квартиру без карти побиту

Згідно із польським законодавством, іноземці, зокрема й українці, можуть купувати квартири без обмежень. Винятки стосуються земельних ділянок та приватних будинків, де часто потрібен спеціальний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ.

Інвестиція у квартиру не вимагає наявності карти побиту, наголошує експерт Андрій Власенко. Достатньо мати паспорт і податковий номер (PESEL або NIP).

"Щоб купити квартиру в Польщі, не потрібна карта побиту чи громадянство. Дозвіл від держави потрібен лише на землю або будинок з приватною ділянкою. Але квартиру в багатоповерхівці можна придбати вільно, навіть якщо ти вперше в Польщі", — каже він.

Які документи потрібні для купівлі квартири в Польщі

Для оформлення угоди українцям потрібні кілька документів:

закордонний паспорт;

податковий номер PESEL або NIP;

договір попереднього внеску чи угода з продавцем;

нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

У випадку придбання квартири в новобудові часто укладається попередній договір, який гарантує покупцеві право на майбутню власність.

Як відбувається процедура купівлі квартири

Процес купівлі складається з кількох етапів. Спочатку покупець обирає об’єкт і перевіряє його юридичну чистоту. Далі укладається попередня угода, зазвичай з авансовим платежем. Наступним кроком є нотаріальне підписання договору. Після цього покупець реєструє право власності у земельному та іпотечному реєстрі.

Всі документи підписуються польською мовою, тож часто потрібен перекладач.

Які ризики можуть виникнути без карти побиту

Основний ризик пов'язаний не з самою купівлею, а з подальшими побутовими питаннями. Наприклад, відкриття рахунку у банку, підключення комунальних послуг або оформлення іпотеки може бути складнішим без посвідки на проживання.

Також іноземець без карти побиту має обмежені можливості для довгострокового перебування у Польщі. Купівля квартири не надає автоматичного права на проживання.

Чи можна отримати іпотеку без карти побиту

Наявність карти побиту суттєво впливає на можливість оформлення іпотеки. Банки Польщі охочіше кредитують тих іноземців, які мають стабільний статус проживання. Якщо карти немає, деякі банки все ж можуть надати кредит, але на жорсткіших умовах: вищий початковий внесок, коротший термін кредитування або додаткові гарантії.

Тому для тих, хто планує купувати квартиру в кредит, карта побиту значно підвищує шанси на схвалення заявки. У 2025 році найактивніше працюють з іноземцями PKO Bank Polski, Santander, ING, Pekao.

Своєю чергою Дініс Петелін з агенції Lendi зазначає, що у 2025 році ставки по іпотеці в Польщі знизилися до рівня, який не бачили вже кілька років.

"Наразі середня ставка опроцентовання нижче, а завдяки державним програмам можна отримати навіть нижчу ефективну ставку або купити житло без першого внеску, якщо ви відповідаєте вимогам", — каже він.

Як повідомлялось, через зміни у правилах перетину кордону українці, що їдуть до Польщі, можуть зіткнутися з несподіваними фінансовими труднощами. Щоб уникнути скасування поїздки, важливо заздалегідь ознайомитися з актуальними вимогами щодо фінансового забезпечення.

Також у Польщі для розв'язання багатьох життєвих питань, як-от відкриття банківського рахунку чи працевлаштування, потрібно підтвердити адресу проживання. Набір необхідних документів залежить від вашого статусу: чи ви громадянин Польщі, чи іноземець з дозволом на проживання, чи перебуваєте в країні тимчасово.