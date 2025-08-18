Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Нерухомість у Польщі — чи можна купити квартиру без карти побиту

Нерухомість у Польщі — чи можна купити квартиру без карти побиту

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 15:10
Як купити квартиру в Польщі без карти побиту — умови та документи у 2025 році
Будинки у Вроцлаві. Фото: Freepik

Все більше українців замислюються над купівлею житла у Польщі. Це пов’язано як із міграцією, так і з бажанням інвестувати у стабільний ринок нерухомості ЄС. Найчастіше виникає питання, чи обов’язково мати карту побиту, щоб купити квартиру.

Редакція Новини.LIVE розповідає про законодавчі нюанси при купівлі квартири у Польщі без карти побиту.

Реклама
Читайте також:

Чи можна купити квартиру без карти побиту

Згідно із польським законодавством, іноземці, зокрема й українці, можуть купувати квартири без обмежень. Винятки стосуються земельних ділянок та приватних будинків, де часто потрібен спеціальний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ.

Інвестиція у квартиру не вимагає наявності карти побиту, наголошує експерт Андрій Власенко. Достатньо мати паспорт і податковий номер (PESEL або NIP).

"Щоб купити квартиру в Польщі, не потрібна карта побиту чи громадянство. Дозвіл від держави потрібен лише на землю або будинок з приватною ділянкою. Але квартиру в багатоповерхівці можна придбати вільно, навіть якщо ти вперше в Польщі", — каже він.

Які документи потрібні для купівлі квартири в Польщі

Для оформлення угоди українцям потрібні кілька документів:

  • закордонний паспорт;
  • податковий номер PESEL або NIP;
  • договір попереднього внеску чи угода з продавцем;
  • нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

У випадку придбання квартири в новобудові часто укладається попередній договір, який гарантує покупцеві право на майбутню власність.

Як відбувається процедура купівлі квартири

Процес купівлі складається з кількох етапів. Спочатку покупець обирає об’єкт і перевіряє його юридичну чистоту. Далі укладається попередня угода, зазвичай з авансовим платежем. Наступним кроком є нотаріальне підписання договору. Після цього покупець реєструє право власності у земельному та іпотечному реєстрі.

Всі документи підписуються польською мовою, тож часто потрібен перекладач.

Які ризики можуть виникнути без карти побиту

Основний ризик пов'язаний не з самою купівлею, а з подальшими побутовими питаннями. Наприклад, відкриття рахунку у банку, підключення комунальних послуг або оформлення іпотеки може бути складнішим без посвідки на проживання.

Також іноземець без карти побиту має обмежені можливості для довгострокового перебування у Польщі. Купівля квартири не надає автоматичного права на проживання.

Чи можна отримати іпотеку без карти побиту

Наявність карти побиту суттєво впливає на можливість оформлення іпотеки. Банки Польщі охочіше кредитують тих іноземців, які мають стабільний статус проживання. Якщо карти немає, деякі банки все ж можуть надати кредит, але на жорсткіших умовах: вищий початковий внесок, коротший термін кредитування або додаткові гарантії.

Тому для тих, хто планує купувати квартиру в кредит, карта побиту значно підвищує шанси на схвалення заявки. У 2025 році найактивніше працюють з іноземцями PKO Bank Polski, Santander, ING, Pekao.

Своєю чергою Дініс Петелін з агенції Lendi зазначає, що у 2025 році ставки по іпотеці в Польщі знизилися до рівня, який не бачили вже кілька років. 

"Наразі середня ставка опроцентовання нижче, а завдяки державним програмам можна отримати навіть нижчу ефективну ставку або купити житло без першого внеску, якщо ви відповідаєте вимогам", — каже він.

Як повідомлялось, через зміни у правилах перетину кордону українці, що їдуть до Польщі, можуть зіткнутися з несподіваними фінансовими труднощами. Щоб уникнути скасування поїздки, важливо заздалегідь ознайомитися з актуальними вимогами щодо фінансового забезпечення.

Також у Польщі для розв'язання багатьох життєвих питань, як-от відкриття банківського рахунку чи працевлаштування, потрібно підтвердити адресу проживання. Набір необхідних документів залежить від вашого статусу: чи ви громадянин Польщі, чи іноземець з дозволом на проживання, чи перебуваєте в країні тимчасово.

Польща нерухомість купити квартиру українці в Польщі квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації