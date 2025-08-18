Как купить квартиру в Польше без карты побыта — условия и документы в 2025 году

Дома во Вроцлаве. Фото: Freepik

Все больше украинцев задумываются над покупкой жилья в Польше. Это связано как с миграцией, так и с желанием инвестировать в стабильный рынок недвижимости ЕС. Чаще всего возникает вопрос, обязательно ли иметь карту побыту, чтобы купить квартиру.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о законодательных нюансах при покупке квартиры в Польше без карты побыту.

Реклама

Читайте также:

Можно ли купить квартиру без карты побыту

Согласно польскому законодательству, иностранцы, в том числе и украинцы, могут покупать квартиры без ограничений. Исключения касаются земельных участков и частных домов, где часто требуется специальное разрешение от Министерства внутренних дел.

Инвестиция в квартиру не требует наличия карты побыту, отмечает эксперт Андрей Власенко. Достаточно иметь паспорт и налоговый номер (PESEL или NIP).

"Чтобы купить квартиру в Польше, не нужна карта побыту или гражданство. Разрешение от государства нужно только на землю или дом с частным участком. Но квартиру в многоэтажке можно приобрести свободно, даже если ты впервые в Польше", — говорит он.

Какие документы нужны для покупки квартиры в Польше

Для оформления сделки украинцам нужны несколько документов:

заграничный паспорт;

налоговый номер PESEL или NIP;

договор предварительного взноса или соглашение с продавцом;

нотариально заверенный договор купли-продажи.

В случае приобретения квартиры в новостройке часто заключается предварительный договор, который гарантирует покупателю право на будущую собственность.

Как происходит процедура покупки квартиры

Процесс покупки состоит из нескольких этапов. Сначала покупатель выбирает объект и проверяет его юридическую чистоту. Далее заключается предварительное соглашение, обычно с авансовым платежом.

Следующим шагом является нотариальное подписание договора. После этого покупатель регистрирует право собственности в земельном и ипотечном реестре.

Все документы подписываются на польском языке, поэтому часто нужен переводчик.

Какие риски могут возникнуть без карты побыту

Основной риск связан не с самой покупкой, а с дальнейшими бытовыми вопросами. Например, открытие счета в банке, подключение коммунальных услуг или оформление ипотеки может быть сложнее без вида на жительство.

Также иностранец без карты побыту имеет ограниченные возможности для долгосрочного пребывания в Польше. Покупка квартиры не предоставляет автоматического права на проживание.

Можно ли получить ипотеку без карты побыту

Наличие карты побыту существенно влияет на возможность оформления ипотеки. Банки Польши охотнее кредитуют тех иностранцев, которые имеют стабильный статус проживания. Если карты нет, некоторые банки все же могут предоставить кредит, но на более жестких условиях: высокий первоначальный взнос, короткий срок кредитования или дополнительные гарантии.

Поэтому для тех, кто планирует покупать квартиру в кредит, карта побыту значительно повышает шансы на одобрение заявки. В 2025 году активно работают с иностранцами PKO Bank Polski, Santander, ING, Pekao.

В свою очередь Динис Петелин из агентства Lendi отмечает, что в 2025 году ставки по ипотеке в Польше снизились до уровня, который не видели уже несколько лет.

"Сейчас средняя ставка опроцентования ниже, а благодаря государственным программам можно получить даже более низкую эффективную ставку или купить жилье без первого взноса, если вы соответствуете требованиям", — говорит он.

Как сообщалось, из-за изменений в правилах пересечения границы украинцы, которые едут в Польшу, могут столкнуться с неожиданными финансовыми трудностями. Чтобы избежать отмены поездки, важно заранее ознакомиться с актуальными требованиями по финансовому обеспечению.

Также в Польше для решения многих жизненных вопросов, таких как открытие банковского счета или трудоустройство, нужно подтвердить адрес проживания. Набор необходимых документов зависит от вашего статуса: вы гражданин Польши, или иностранец с видом на жительство, или находитесь в стране временно.