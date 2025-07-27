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Главная Недвижимость Социальное жилье в Польше — как получить украинцам

Социальное жилье в Польше — как получить украинцам

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 10:50
Кто имеет право на социальное жилье в Польше — условия и правила
Дома во Вроцлаве. Фото: Freepik

Социальное жилье в Польше — это форма помощи от органов местного самоуправления для лиц, которые не имеют возможности снимать квартиру на общих условиях. Эти помещения предназначены для людей в сложных жизненных обстоятельствах: бездомных, жертв насилия, людей с инвалидностью, одиноких родителей или тех, чей доход является крайне низким.

Социальное жилье строится или предоставляется муниципалитетом, то есть гминой, пишет портал Ukrainian in Poland. Именно она устанавливает критерии и проводит распределение помещений. Такой тип жилья является базовым — с минимальными условиями для проживания, но в то же время доступным финансово.

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Муниципальное жилье в Польше

Польское законодательство различает несколько типов муниципального жилья:

  1. Социальное жилье — самый дешевый вариант. Выдается наиболее уязвимым категориям. Чаще всего имеет базовый уровень комфорта.
  2. Коммунальное жилье — жилье лучшего качества, где можно проживать с семьей. Право аренды иногда разрешается передавать по наследству.
  3. Жилье за ремонт — это заброшенные квартиры, которые нуждаются в ремонте. Арендатор обязуется сделать его за свой счет, взамен освобождается от платы за аренду.

Все варианты имеют общие черты: более низкая цена, контроль со стороны гмины, строгие критерии для получения и привязка к конкретной территории.

Условия получения социального жилья в Польше

Основное требование — это нехватка жилищных условий и очень низкий доход. Во многих гминах устанавливается конкретный предел дохода на одного члена семьи. Если семья зарабатывает больше, чем этот предел, она не может претендовать на помощь.

В приоритете — люди, которые относятся к таким категориям:

  • лица без постоянного жилья;
  • несовершеннолетние без опекунов;
  • одинокие матери или отцы;
  • беременные женщины;
  • лица с инвалидностью;
  • жертвы домашнего насилия или торговли людьми;
  • жители аварийного или подлежащего сносу жилья.

Список может меняться в зависимости от политики конкретной гмины. Поэтому всегда следует уточнять локальные правила — даже в соседних городах могут действовать разные критерии.

Иностранцы и социальное жилье в Польше

Граждане Украины, проживающие в Польше, также могут претендовать на социальное жилье. Это право не ограничивается гражданством, но выдвигает несколько дополнительных условий.

Чтобы подать заявление, нужно:

  1. Иметь документ, подтверждающий легальное пребывание — карту побыту, карту резидента ЕС или быть в ожидании ответа от управления по делам иностранцев.
  2. Подтвердить доход за последние три месяца.
  3. Соответствовать тем же критериям жизненных обстоятельств, что и польские граждане.

Не все гмины одинаково относятся к предоставлению жилья иностранцам. Например, в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, шансы выше. В меньших — списки ожидания длиннее, а правила жестче.

"Сами по себе беженцы не имеют автоматического права на жилье. Важно доказать, что они соответствуют социальным критериям гмины, например низкий доход или отсутствие места жительства", — отмечает эксперт Анна Глушко.

Какова стоимость аренды социального жилья

Несмотря на то, что жилье является социальным, жители все равно обязаны платить аренду и коммунальные услуги. Впрочем, цена значительно ниже рыночной.

Обычно ставка аренды составляет:

  • от 2,50 до 3,50 злотых за квадратный метр;
  • за квартиру 30 кв. м — примерно 75-105 злотых в месяц.

Дополнительно нужно оплачивать электроэнергию, воду, газ и отопление. Все зависит от региона и технического состояния дома.

Такие расценки позволяют даже тем, кто живет на социальные выплаты, содержать жилье. Но стоит помнить: если доходы вырастут, гмина имеет право пересмотреть решение и выселить арендатора.

Какие ограничения действуют для арендаторов социального жилья

Социальное жилье не передается по наследству. Если арендатор умирает, семья должна повторно подать документы и доказать соответствие критериям. В противном случае они могут потерять право на проживание.

Срок аренды — от 3 до 5 лет, с возможностью продления. Но:

  1. Если человек приобрел другую недвижимость — его могут выселить.
  2. Если доход возрастет — нужно сообщить гмине.
  3. Если условия жилья улучшаются самовольно — гмина может пересмотреть тип договора.

Как подать заявку на социальное жилье

Процедура включает несколько шагов:

  • обращение в управление жилищной политики гмины;
  • подача анкеты с указанием жизненных обстоятельств;
  • предоставление справок о доходах, составе семьи, документы о легальном пребывании (для иностранцев);
  • ожидание рассмотрения (иногда несколько месяцев или лет).

В крупных городах создают электронные очереди. В малых — принимают только физические документы. Все представленные данные проверяются: гмина имеет право делать запросы в ZUS и налоговую.

Как сообщалось, правительство Польши повысило минимальную заработную плату с 1 января 2025 года, что повлияет как на ежемесячные выплаты, так и на почасовые ставки. Важно отметить, что в отличие от предыдущих лет, в 2025 году не предусматривается дополнительных повышений минимальной зарплаты в течение года.

Также мы рассказывали, что Польша и в дальнейшем привлекает украинцев, которые ищут стабильности, трудоустройства или желают воссоединиться с семьей. Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) в этой стране открывает значительные преимущества, среди которых право на легальную работу без дополнительных разрешений и беспрепятственные путешествия по Шенгенской зоне.

Польша недвижимость жилье украинцы в Польше квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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