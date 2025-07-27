Кто имеет право на социальное жилье в Польше — условия и правила

Социальное жилье в Польше — как получить украинцам
Социальное жилье в Польше — это форма помощи от органов местного самоуправления для лиц, которые не имеют возможности снимать квартиру на общих условиях. Эти помещения предназначены для людей в сложных жизненных обстоятельствах: бездомных, жертв насилия, людей с инвалидностью, одиноких родителей или тех, чей доход является крайне низким.
Социальное жилье строится или предоставляется муниципалитетом, то есть гминой, пишет портал Ukrainian in Poland. Именно она устанавливает критерии и проводит распределение помещений. Такой тип жилья является базовым — с минимальными условиями для проживания, но в то же время доступным финансово.
Муниципальное жилье в Польше
Польское законодательство различает несколько типов муниципального жилья:
- Социальное жилье — самый дешевый вариант. Выдается наиболее уязвимым категориям. Чаще всего имеет базовый уровень комфорта.
- Коммунальное жилье — жилье лучшего качества, где можно проживать с семьей. Право аренды иногда разрешается передавать по наследству.
- Жилье за ремонт — это заброшенные квартиры, которые нуждаются в ремонте. Арендатор обязуется сделать его за свой счет, взамен освобождается от платы за аренду.
Все варианты имеют общие черты: более низкая цена, контроль со стороны гмины, строгие критерии для получения и привязка к конкретной территории.
Условия получения социального жилья в Польше
Основное требование — это нехватка жилищных условий и очень низкий доход. Во многих гминах устанавливается конкретный предел дохода на одного члена семьи. Если семья зарабатывает больше, чем этот предел, она не может претендовать на помощь.
В приоритете — люди, которые относятся к таким категориям:
- лица без постоянного жилья;
- несовершеннолетние без опекунов;
- одинокие матери или отцы;
- беременные женщины;
- лица с инвалидностью;
- жертвы домашнего насилия или торговли людьми;
- жители аварийного или подлежащего сносу жилья.
Список может меняться в зависимости от политики конкретной гмины. Поэтому всегда следует уточнять локальные правила — даже в соседних городах могут действовать разные критерии.
Иностранцы и социальное жилье в Польше
Граждане Украины, проживающие в Польше, также могут претендовать на социальное жилье. Это право не ограничивается гражданством, но выдвигает несколько дополнительных условий.
Чтобы подать заявление, нужно:
- Иметь документ, подтверждающий легальное пребывание — карту побыту, карту резидента ЕС или быть в ожидании ответа от управления по делам иностранцев.
- Подтвердить доход за последние три месяца.
- Соответствовать тем же критериям жизненных обстоятельств, что и польские граждане.
Не все гмины одинаково относятся к предоставлению жилья иностранцам. Например, в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, шансы выше. В меньших — списки ожидания длиннее, а правила жестче.
"Сами по себе беженцы не имеют автоматического права на жилье. Важно доказать, что они соответствуют социальным критериям гмины, например низкий доход или отсутствие места жительства", — отмечает эксперт Анна Глушко.
Какова стоимость аренды социального жилья
Несмотря на то, что жилье является социальным, жители все равно обязаны платить аренду и коммунальные услуги. Впрочем, цена значительно ниже рыночной.
Обычно ставка аренды составляет:
- от 2,50 до 3,50 злотых за квадратный метр;
- за квартиру 30 кв. м — примерно 75-105 злотых в месяц.
Дополнительно нужно оплачивать электроэнергию, воду, газ и отопление. Все зависит от региона и технического состояния дома.
Такие расценки позволяют даже тем, кто живет на социальные выплаты, содержать жилье. Но стоит помнить: если доходы вырастут, гмина имеет право пересмотреть решение и выселить арендатора.
Какие ограничения действуют для арендаторов социального жилья
Социальное жилье не передается по наследству. Если арендатор умирает, семья должна повторно подать документы и доказать соответствие критериям. В противном случае они могут потерять право на проживание.
Срок аренды — от 3 до 5 лет, с возможностью продления. Но:
- Если человек приобрел другую недвижимость — его могут выселить.
- Если доход возрастет — нужно сообщить гмине.
- Если условия жилья улучшаются самовольно — гмина может пересмотреть тип договора.
Как подать заявку на социальное жилье
Процедура включает несколько шагов:
- обращение в управление жилищной политики гмины;
- подача анкеты с указанием жизненных обстоятельств;
- предоставление справок о доходах, составе семьи, документы о легальном пребывании (для иностранцев);
- ожидание рассмотрения (иногда несколько месяцев или лет).
В крупных городах создают электронные очереди. В малых — принимают только физические документы. Все представленные данные проверяются: гмина имеет право делать запросы в ZUS и налоговую.
Как сообщалось, правительство Польши повысило минимальную заработную плату с 1 января 2025 года, что повлияет как на ежемесячные выплаты, так и на почасовые ставки. Важно отметить, что в отличие от предыдущих лет, в 2025 году не предусматривается дополнительных повышений минимальной зарплаты в течение года.
Также мы рассказывали, что Польша и в дальнейшем привлекает украинцев, которые ищут стабильности, трудоустройства или желают воссоединиться с семьей. Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) в этой стране открывает значительные преимущества, среди которых право на легальную работу без дополнительных разрешений и беспрепятственные путешествия по Шенгенской зоне.
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