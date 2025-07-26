Чи можна жити українцям у дачному будинку в Польщі — юридичні нюанси та особливості у 2025

Дача у Польщі. Фото: Rsinvesthouse.pl

Мільйони українців після 24 лютого 2022 року знайшли притулок у Польщі. Багато хто з них мріє не просто орендувати житло, а вкластися в нерухомість, зокрема в дачу чи будинок, щоб забезпечити собі стабільність. Поняття "дача" в Польщі не зовсім відповідає українському розумінню.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи реально українцям без польського громадянства купити дачу в Польщі та жити там цілий рік.

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Хто може купити дачу або будинок у Польщі

Українці, як і більшість іноземців, мають право купувати нерухомість у Польщі, але умови залежать від статусу покупця, типу об'єкта та його розташування. Якщо громадянин України має карту побиту (сталого або довготермінового резидента), то дозволу на придбання не потрібно. Також вільно можна купити квартиру або дачну ділянку без сільськогосподарських угідь.

Втім, у деяких випадках обов'язковий дозвіл Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA), зокрема:

якщо площа землі перевищує 1 гектар;

якщо об'єкт розташований у прикордонній зоні;

якщо йдеться про житловий будинок з землею, а покупець не має дозволу на проживання.

Процедура отримання дозволу займає кілька місяців, і для неї слід обґрунтувати потребу в придбанні: наявність роботи, сім’ї або планів на постійне проживання.

Що означає дача в Польщі

Поняття "дача" в польському праві відсутнє, зазначають експерти Navi Migrant. Найближчі за функціоналом варіанти:

Działka rekreacyjna — рекреаційна ділянка, призначена для сезонного відпочинку. Dom letniskowy — літній будинок, зазвичай непридатний для зими. Dom jednorodzinny — повноцінний будинок для постійного проживання.

"Якщо мета — жити цілий рік, треба купувати саме житловий будинок або землю з дозволом на житлову забудову. Інакше ви не зможете офіційно зареєструвати місце проживання, що важливо для отримання карти побиту, оформлення дітей у школу тощо", — каже адвокат Кароліна Квятковська.

Які документи потрібні українцям для купівлі нерухомості

Стандартний пакет документів для покупки нерухомості в Польщі включає:

закордонний паспорт;

дійсний документ на легальне перебування (віза, карта побиту, статус тимчасового захисту);

ідентифікаційний номер платника податків у Польщі (NIP) — бажано, хоча не завжди обов'язково;

нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу (umowa notarialna);

у деяких випадках — дозвіл MSWiA.

Перед підписанням договору варто перевірити статус ділянки у місцевому плані забудови (MPZP), щоби переконатися, що будинок дозволений для цілорічного проживання.

Чи можна жити на дачі в Польщі постійно

Жити на дачі в Польщі можна лише за умови, що будинок офіційно має житлове призначення. Якщо мова про рекреаційну або літню забудову — це не дає права на реєстрацію місця проживання.

Але не кожен будинок, що стоїть на działka rekreacyjna, можна пристосувати для життя. Навіть якщо є вода і тепло, це не означає, що органи дозволять реєстрацію.

Можливість проживати цілий рік можна отримати, якщо перекваліфікувати будинок у житловий. Для цього потрібно:

провести реконструкцію відповідно до будівельних норм;

отримати дозволи на зміну призначення;

внести зміни до реєстру.

Це трудомісткий і витратний процес, але реальний. Найчастіше цим шляхом ідуть покупці, які планують постійно жити в Польщі.

Що варто врахувати перед купівлею дачі українцями

Перед тим як купити дачу чи будинок у Польщі, важливо зважити такі фактори:

чи відповідає об’єкт вимогам для проживання (наявність підключення до води, каналізації, опалення);

чи можна зареєструвати в ньому місце проживання;

чи не перебуває земля в зоні з особливими обмеженнями (наприклад, охоронна, прикордонна);

чи потрібен дозвіл MSWiA на купівлю;

чи дозволяє місцевий план забудови реконструкцію чи перебудову будинку.

Окрім того, варто оцінити й перспективу: у деяких випадках краще купити недорогий житловий будинок у селі, ніж ризикувати з літнім будиночком, який не можна узаконити для ПМП.

Як повідомлялось, іноземці, які прагнуть легально жити та працювати в Польщі, роками стикалися зі значними затримками в отриманні карти тимчасового побиту. Проте ситуація покращується: свіжа статистика свідчить про суттєве скорочення термінів оформлення у деяких регіонах, що дає надію на прискорення процесу для багатьох.

Також ми розповідали, що українцям у Польщі вкрай важливо дотримуватися всіх місцевих законів і правил. Ігнорування цих вимог може призвести до значних штрафів, а в окремих випадках навіть до депортації.