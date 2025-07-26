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Главная Недвижимость Дача в Польше — какие ограничения для украинцев по закону

Дача в Польше — какие ограничения для украинцев по закону

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 10:50
Можно ли жить украинцам в дачном доме в Польше — юридические нюансы и особенности в 2025
Дача в Польше. Фото: Rsinvesthouse.pl

Миллионы украинцев после 24 февраля 2022 года нашли убежище в Польше. Многие из них мечтают не просто арендовать жилье, а вложиться в недвижимость, в частности в дачу или дом, чтобы обеспечить себе стабильность. Понятие "дача" в Польше не совсем соответствует украинскому пониманию.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, реально ли украинцам без польского гражданства купить дачу в Польше и жить там круглый год.

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Кто может купить дачу или дом в Польше

Украинцы, как и большинство иностранцев, имеют право покупать недвижимость в Польше, но условия зависят от статуса покупателя, типа объекта и его расположения. Если гражданин Украины имеет карту побыту (постоянного или долгосрочного резидента), то разрешения на приобретение не требуется. Также свободно можно купить квартиру или дачный участок без сельскохозяйственных угодий.

Впрочем, в некоторых случаях обязательно разрешение Министерства внутренних дел и администрации (MSWiA), в частности:

  • если площадь земли превышает 1 гектар;
  • если объект расположен в пограничной зоне;
  • если речь идет о жилом доме с землей, а покупатель не имеет разрешения на проживание.

Процедура получения разрешения занимает несколько месяцев, и для нее следует обосновать потребность в приобретении: наличие работы, семьи или планов на постоянное проживание.

Что означает дача в Польше

Понятие "дача" в польском праве отсутствует, отмечают эксперты Navi Migrant. Ближайшие по функционалу варианты:

  1. Działka rekreacyjna — рекреационный участок, предназначенный для сезонного отдыха.
  2. Dom letniskowy — летний дом, обычно непригодный для зимы.
  3. Dom jednorodzinny — полноценный дом для постоянного проживания.

"Если цель — жить круглый год, надо покупать именно жилой дом или землю с разрешением на жилую застройку. Иначе вы не сможете официально зарегистрировать место жительства, что важно для получения карты побыту, оформления детей в школу и т.д.", — говорит адвокат Каролина Квятковская.

Какие документы нужны украинцам для покупки недвижимости

Стандартный пакет документов для покупки недвижимости в Польше включает:

  • заграничный паспорт;
  • действительный документ на легальное пребывание (виза, карта побыту, статус временной защиты);
  • идентификационный номер налогоплательщика в Польше (NIP) — желательно, хотя не всегда обязательно;
  • нотариально заверенный договор купли-продажи (umowa notarialna);
  • в некоторых случаях — разрешение MSWiA.

Перед подписанием договора стоит проверить статус участка в местном плане застройки (MPZP), чтобы убедиться, что дом разрешен для круглогодичного проживания.

Можно ли жить на даче в Польше постоянно

Жить на даче в Польше можно только при условии, что дом официально имеет жилое назначение. Если речь о рекреационной или летней застройке — это не дает права на регистрацию места жительства.

Но не каждый дом, стоящий на działka rekreacyjna, можно приспособить для жизни. Даже если есть вода и тепло, это не означает, что органы разрешат регистрацию.

Возможность проживать круглый год можно получить, если переквалифицировать дом в жилой. Для этого нужно:

  • провести реконструкцию в соответствии со строительными нормами;
  • получить разрешения на изменение назначения;
  • внести изменения в реестр.

Это трудоемкий и затратный процесс, но реальный. Чаще всего этим путем идут покупатели, которые планируют постоянно жить в Польше.

Что стоит учесть перед покупкой дачи украинцами

Перед тем как купить дачу или дом в Польше, важно взвесить такие факторы:

  • соответствует ли объект требованиям для проживания (наличие подключения к воде, канализации, отопления);
  • можно ли зарегистрировать в нем место жительства;
  • не находится ли земля в зоне с особыми ограничениями (например, охранная, пограничная);
  • требуется ли разрешение MSWiA на покупку;
  • позволяет ли местный план застройки реконструкцию или перестройку дома.

Кроме того, стоит оценить и перспективу: в некоторых случаях лучше купить недорогой жилой дом в селе, чем рисковать с летним домиком, который нельзя узаконить для ПМЖ.

Как сообщалось, иностранцы, которые стремятся легально жить и работать в Польше, годами сталкивались со значительными задержками в получении карты временного побыту. Однако ситуация улучшается: свежая статистика свидетельствует о существенном сокращении сроков оформления в некоторых регионах, что дает надежду на ускорение процесса для многих.

Также мы рассказывали, что украинцам в Польше крайне важно соблюдать все местные законы и правила. Игнорирование этих требований может привести к значительным штрафам, а в отдельных случаях даже к депортации.

Польша украинцы недвижимость украинцы в Польше дача
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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