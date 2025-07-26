Можно ли жить украинцам в дачном доме в Польше — юридические нюансы и особенности в 2025

Дача в Польше — какие ограничения для украинцев по закону
Миллионы украинцев после 24 февраля 2022 года нашли убежище в Польше. Многие из них мечтают не просто арендовать жилье, а вложиться в недвижимость, в частности в дачу или дом, чтобы обеспечить себе стабильность. Понятие "дача" в Польше не совсем соответствует украинскому пониманию.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, реально ли украинцам без польского гражданства купить дачу в Польше и жить там круглый год.
Кто может купить дачу или дом в Польше
Украинцы, как и большинство иностранцев, имеют право покупать недвижимость в Польше, но условия зависят от статуса покупателя, типа объекта и его расположения. Если гражданин Украины имеет карту побыту (постоянного или долгосрочного резидента), то разрешения на приобретение не требуется. Также свободно можно купить квартиру или дачный участок без сельскохозяйственных угодий.
Впрочем, в некоторых случаях обязательно разрешение Министерства внутренних дел и администрации (MSWiA), в частности:
- если площадь земли превышает 1 гектар;
- если объект расположен в пограничной зоне;
- если речь идет о жилом доме с землей, а покупатель не имеет разрешения на проживание.
Процедура получения разрешения занимает несколько месяцев, и для нее следует обосновать потребность в приобретении: наличие работы, семьи или планов на постоянное проживание.
Что означает дача в Польше
Понятие "дача" в польском праве отсутствует, отмечают эксперты Navi Migrant. Ближайшие по функционалу варианты:
- Działka rekreacyjna — рекреационный участок, предназначенный для сезонного отдыха.
- Dom letniskowy — летний дом, обычно непригодный для зимы.
- Dom jednorodzinny — полноценный дом для постоянного проживания.
"Если цель — жить круглый год, надо покупать именно жилой дом или землю с разрешением на жилую застройку. Иначе вы не сможете официально зарегистрировать место жительства, что важно для получения карты побыту, оформления детей в школу и т.д.", — говорит адвокат Каролина Квятковская.
Какие документы нужны украинцам для покупки недвижимости
Стандартный пакет документов для покупки недвижимости в Польше включает:
- заграничный паспорт;
- действительный документ на легальное пребывание (виза, карта побыту, статус временной защиты);
- идентификационный номер налогоплательщика в Польше (NIP) — желательно, хотя не всегда обязательно;
- нотариально заверенный договор купли-продажи (umowa notarialna);
- в некоторых случаях — разрешение MSWiA.
Перед подписанием договора стоит проверить статус участка в местном плане застройки (MPZP), чтобы убедиться, что дом разрешен для круглогодичного проживания.
Можно ли жить на даче в Польше постоянно
Жить на даче в Польше можно только при условии, что дом официально имеет жилое назначение. Если речь о рекреационной или летней застройке — это не дает права на регистрацию места жительства.
Но не каждый дом, стоящий на działka rekreacyjna, можно приспособить для жизни. Даже если есть вода и тепло, это не означает, что органы разрешат регистрацию.
Возможность проживать круглый год можно получить, если переквалифицировать дом в жилой. Для этого нужно:
- провести реконструкцию в соответствии со строительными нормами;
- получить разрешения на изменение назначения;
- внести изменения в реестр.
Это трудоемкий и затратный процесс, но реальный. Чаще всего этим путем идут покупатели, которые планируют постоянно жить в Польше.
Что стоит учесть перед покупкой дачи украинцами
Перед тем как купить дачу или дом в Польше, важно взвесить такие факторы:
- соответствует ли объект требованиям для проживания (наличие подключения к воде, канализации, отопления);
- можно ли зарегистрировать в нем место жительства;
- не находится ли земля в зоне с особыми ограничениями (например, охранная, пограничная);
- требуется ли разрешение MSWiA на покупку;
- позволяет ли местный план застройки реконструкцию или перестройку дома.
Кроме того, стоит оценить и перспективу: в некоторых случаях лучше купить недорогой жилой дом в селе, чем рисковать с летним домиком, который нельзя узаконить для ПМЖ.
Как сообщалось, иностранцы, которые стремятся легально жить и работать в Польше, годами сталкивались со значительными задержками в получении карты временного побыту. Однако ситуация улучшается: свежая статистика свидетельствует о существенном сокращении сроков оформления в некоторых регионах, что дает надежду на ускорение процесса для многих.
Также мы рассказывали, что украинцам в Польше крайне важно соблюдать все местные законы и правила. Игнорирование этих требований может привести к значительным штрафам, а в отдельных случаях даже к депортации.
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