Як отримати право на постійне проживання в Польщі — необхідні документи та витрати у 2025

Українці у Польщі — як отримати право на постійне проживання
Польща залишається привабливою країною для українців, які прагнуть стабільності, роботи чи возз’єднання з сім’єю. Отримання права на постійне проживання (ПМП) відкриває доступ до багатьох переваг: від права на роботу без додаткових дозволів до можливості подорожувати Шенгенською зоною.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як українцю отримати ПМП у Польщі.
Хто може отримати ПМЖ у Польщі
Польське законодавство надає громадянам України кілька можливостей для отримання права на постійне проживання (Pobyt stały). У 2025 році зберігається чинність Закону про іноземців та окремі спеціальні положення для українців, які рятуються від війни. Право на постійне проживання можуть отримати:
- ті, хто має польське походження або Карту поляка;
- подружжя громадянина Польщі після 3 років шлюбу та 2 років перебування в країні;
- особи з гуманітарним статусом або захистом, якщо пройшло 5 років з моменту надання;
- особи, які прожили в Польщі безперервно 5 років на підставі дозволу на тимчасове перебування;
- батьки дитини з польським громадянством.
Також діє спрощена процедура для українців, які отримали тимчасовий захист, наголошують експерти порталу migrant.info. Їм дозволено подати документи на ПМЖ раніше за загальні строки, якщо виконано низку умов — наприклад, легальне перебування в Польщі з березня 2022 року без перерв.
Які документи потрібні для ПМЖ у Польщі українцю
Перелік документів залежить від підстави подання, але базовий пакет виглядає так:
- заявка на pobyt stały (форма в PDF доступна на сайті urzad.gov.pl);
- дійсний закордонний паспорт;
- 4 фотографії паспортного формату;
- документи, що підтверджують підставу для ПМЖ (шлюб, довідки, дипломи, контракти);
- підтвердження постійного доходу та наявності житла в Польщі;
- квитанція про сплату адміністративного збору (640 злотих у 2025 році).
Для українців з тимчасовим захистом або гуманітарним дозволом вимоги можуть бути адаптовані. Наприклад, не завжди вимагають контракт про оренду житла, якщо особа зареєстрована за адресою притулку.
Як українцю подати заявку на постійне проживання в Польщі
Процедура подання заявки у 2025 році залишається комбінованою — частина через інтернет, частина особисто. Головні кроки:
- Запис на прийом через платформу ePUAP або сайт місцевого воєводства.
- Подача пакета документів до Urząd Wojewódzki.
- Верифікація особи, біометрія.
- Очікування рішення — до 6 місяців, але часто довше через навантаження.
- Отримання карти побиту після позитивного рішення.
Заявник має право на апеляцію, якщо отримав відмову. У такому випадку скарга подається до Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Скільки коштує оформити ПМП у Польщі
Фінансовий аспект — важлива частина процесу. Окрім гербового збору (640 злотих) та плати за карту побиту (50 злотих), можуть виникнути додаткові витрати:
- переклад документів: від 50 до 200 злотих за сторінку;
- юридична консультація: від 100 до 500 злотих за годину;
- медична страховка: обов’язкова для підтвердження фінансової стабільності.
Загалом, витрати на оформлення ПМП можуть сягати 1 000-2 000 злотих, залежно від складності вашої ситуації.
Що дає постійне проживання в Польщі українцю
Статус постійного проживання відкриває для українця низку можливостей:
- доступ до ринку праці без окремого дозволу;
- користування медичним страхуванням і соціальними пільгами;
- можливість відкриття бізнесу;
- навчання у вишах на рівних правах з громадянами;
- вільне переміщення в межах ЄС (до 90 днів у півріччі);
- після 3 років — подання заявки на польське громадянство.
"Окрім того, статус ПМЖ гарантує більшу стабільність, ніж тимчасовий дозвіл. Він діє безстроково, а карта побиту оновлюється кожні 10 років", — наголошує юристка Єлизавета Мазур.
Як повідомлялось, українцям у Польщі важливо дотримуватися місцевих законів, адже порушення можуть призвести до серйозних наслідків. За певні проступки передбачені значні штрафи, а в окремих випадках навіть депортація з країни.
Також ми розповідали, що придбання житла у Польщі є доступною та законною опцією з чіткими правилами. Хоча процес має свої нюанси, їх можна легко подолати завдяки ретельній підготовці та розумінню всіх деталей.
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