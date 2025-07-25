Як отримати право на постійне проживання в Польщі — необхідні документи та витрати у 2025

Прапори Польщі на будівлі. Фото: Pixabay

Польща залишається привабливою країною для українців, які прагнуть стабільності, роботи чи возз’єднання з сім’єю. Отримання права на постійне проживання (ПМП) відкриває доступ до багатьох переваг: від права на роботу без додаткових дозволів до можливості подорожувати Шенгенською зоною.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як українцю отримати ПМП у Польщі.

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Хто може отримати ПМЖ у Польщі

Польське законодавство надає громадянам України кілька можливостей для отримання права на постійне проживання (Pobyt stały). У 2025 році зберігається чинність Закону про іноземців та окремі спеціальні положення для українців, які рятуються від війни. Право на постійне проживання можуть отримати:

ті, хто має польське походження або Карту поляка;

подружжя громадянина Польщі після 3 років шлюбу та 2 років перебування в країні;

особи з гуманітарним статусом або захистом, якщо пройшло 5 років з моменту надання;

особи, які прожили в Польщі безперервно 5 років на підставі дозволу на тимчасове перебування;

батьки дитини з польським громадянством.

Також діє спрощена процедура для українців, які отримали тимчасовий захист, наголошують експерти порталу migrant.info. Їм дозволено подати документи на ПМЖ раніше за загальні строки, якщо виконано низку умов — наприклад, легальне перебування в Польщі з березня 2022 року без перерв.

Які документи потрібні для ПМЖ у Польщі українцю

Перелік документів залежить від підстави подання, але базовий пакет виглядає так:

заявка на pobyt stały (форма в PDF доступна на сайті urzad.gov.pl);

дійсний закордонний паспорт;

4 фотографії паспортного формату;

документи, що підтверджують підставу для ПМЖ (шлюб, довідки, дипломи, контракти);

підтвердження постійного доходу та наявності житла в Польщі;

квитанція про сплату адміністративного збору (640 злотих у 2025 році).

Для українців з тимчасовим захистом або гуманітарним дозволом вимоги можуть бути адаптовані. Наприклад, не завжди вимагають контракт про оренду житла, якщо особа зареєстрована за адресою притулку.

Як українцю подати заявку на постійне проживання в Польщі

Процедура подання заявки у 2025 році залишається комбінованою — частина через інтернет, частина особисто. Головні кроки:

Запис на прийом через платформу ePUAP або сайт місцевого воєводства. Подача пакета документів до Urząd Wojewódzki. Верифікація особи, біометрія. Очікування рішення — до 6 місяців, але часто довше через навантаження. Отримання карти побиту після позитивного рішення.

Заявник має право на апеляцію, якщо отримав відмову. У такому випадку скарга подається до Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Скільки коштує оформити ПМП у Польщі

Фінансовий аспект — важлива частина процесу. Окрім гербового збору (640 злотих) та плати за карту побиту (50 злотих), можуть виникнути додаткові витрати:

переклад документів: від 50 до 200 злотих за сторінку;

юридична консультація: від 100 до 500 злотих за годину;

медична страховка: обов’язкова для підтвердження фінансової стабільності.

Загалом, витрати на оформлення ПМП можуть сягати 1 000-2 000 злотих, залежно від складності вашої ситуації.

Що дає постійне проживання в Польщі українцю

Статус постійного проживання відкриває для українця низку можливостей:

доступ до ринку праці без окремого дозволу;

користування медичним страхуванням і соціальними пільгами;

можливість відкриття бізнесу;

навчання у вишах на рівних правах з громадянами;

вільне переміщення в межах ЄС (до 90 днів у півріччі);

після 3 років — подання заявки на польське громадянство.

"Окрім того, статус ПМЖ гарантує більшу стабільність, ніж тимчасовий дозвіл. Він діє безстроково, а карта побиту оновлюється кожні 10 років", — наголошує юристка Єлизавета Мазур.

Як повідомлялось, українцям у Польщі важливо дотримуватися місцевих законів, адже порушення можуть призвести до серйозних наслідків. За певні проступки передбачені значні штрафи, а в окремих випадках навіть депортація з країни.

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