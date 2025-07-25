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Главная Недвижимость Украинцы в Польше — как получить право на постоянное проживание

Украинцы в Польше — как получить право на постоянное проживание

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 22:15
Как получить право на постоянное проживание в Польше - необходимые документы и расходы в 2025
Флаги Польши на здании. Фото: Pixabay

Польша остается привлекательной страной для украинцев, которые стремятся к стабильности, работе или воссоединению с семьей. Получение права на постоянное проживание (ПМЖ) открывает доступ ко многим преимуществам: от права на работу без дополнительных разрешений до возможности путешествовать по Шенгенской зоне.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцу получить ПМЖ в Польше.

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Кто может получить ПМЖ в Польше

Польское законодательство предоставляет гражданам Украины несколько возможностей для получения права на постоянное проживание (Pobyt stały). В 2025 году сохраняется действие Закона об иностранцах и отдельные специальные положения для украинцев, которые спасаются от войны. Право на постоянное проживание могут получить:

  • те, кто имеет польское происхождение или Карту поляка;
  • супруги гражданина Польши после 3 лет брака и 2 лет пребывания в стране;
  • лица с гуманитарным статусом или защитой, если прошло 5 лет с момента предоставления;
  • лица, которые прожили в Польше непрерывно 5 лет на основании разрешения на временное пребывание;
  • родители ребенка с польским гражданством.

Также действует упрощенная процедура для украинцев, которые получили временную защиту, отмечают эксперты портала migrant.info. Им разрешено подать документы на ПМЖ раньше общих сроков, если выполнен ряд условий — например, легальное пребывание в Польше с марта 2022 года без перерывов.

Какие документы нужны для ПМЖ в Польше украинцу

Перечень документов зависит от основания подачи, но базовый пакет выглядит так:

  • заявка на pobyt stały (форма в PDF доступна на сайте urzad.gov.pl);
  • действительный заграничный паспорт;
  • 4 фотографии паспортного формата;
  • документы, подтверждающие основание для ПМЖ (брак, справки, дипломы, контракты);
  • подтверждение постоянного дохода и наличия жилья в Польше;
  • квитанция об уплате административного сбора (640 злотых в 2025 году).

Для украинцев с временной защитой или гуманитарным разрешением требования могут быть адаптированы. Например, не всегда требуют контракт об аренде жилья, если лицо зарегистрировано по адресу убежища.

Как украинцу подать заявку на постоянное проживание в Польше

Процедура подачи заявки в 2025 году остается комбинированной — часть через интернет, часть лично. Главные шаги:

  1. Запись на прием через платформу ePUAP или сайт местного воеводства.
  2. Подача пакета документов в Urząd Wojewódzki.
  3. Верификация личности, биометрия.
  4. Ожидание решения — до 6 месяцев, но часто дольше из-за нагрузки.
  5. Получение карты побыту после положительного решения.

Заявитель имеет право на апелляцию, если получил отказ. В таком случае жалоба подается в Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Сколько стоит оформить ПМЖ в Польше

Финансовый аспект — важная часть процесса. Кроме гербового сбора (640 злотых) и платы за карту побыту (50 злотых), могут возникнуть дополнительные расходы:

  • перевод документов: от 50 до 200 злотых за страницу;
  • юридическая консультация: от 100 до 500 злотых в час;
  • медицинская страховка: обязательна для подтверждения финансовой стабильности.

В общем, расходы на оформление ПМЖ могут достигать 1 000-2 000 злотых, в зависимости от сложности вашей ситуации.

Что дает постоянное проживание в Польше украинцу

Статус постоянного проживания открывает для украинца ряд возможностей:

  • доступ к рынку труда без отдельного разрешения;
  • пользование медицинским страхованием и социальными льготами;
  • возможность открытия бизнеса;
  • обучение в вузах на равных правах с гражданами;
  • свободное перемещение в пределах ЕС (до 90 дней в полугодии);
  • после 3 лет — подача заявки на польское гражданство.

"Кроме того, статус ПМЖ гарантирует большую стабильность, чем временное разрешение. Он действует бессрочно, а карта побыту обновляется каждые 10 лет", — отмечает юрист Елизавета Мазур.

Как сообщалось, украинцам в Польше важно соблюдать местные законы, ведь нарушения могут привести к серьезным последствиям. За определенные проступки предусмотрены значительные штрафы, а в отдельных случаях даже депортация из страны.

Также мы рассказывали, что приобретение жилья в Польше является доступной и законной опцией с четкими правилами. Хотя процесс имеет свои нюансы, их можно легко преодолеть благодаря тщательной подготовке и пониманию всех деталей.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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