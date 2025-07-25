Как получить право на постоянное проживание в Польше - необходимые документы и расходы в 2025

Украинцы в Польше — как получить право на постоянное проживание
Польша остается привлекательной страной для украинцев, которые стремятся к стабильности, работе или воссоединению с семьей. Получение права на постоянное проживание (ПМЖ) открывает доступ ко многим преимуществам: от права на работу без дополнительных разрешений до возможности путешествовать по Шенгенской зоне.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцу получить ПМЖ в Польше.
Кто может получить ПМЖ в Польше
Польское законодательство предоставляет гражданам Украины несколько возможностей для получения права на постоянное проживание (Pobyt stały). В 2025 году сохраняется действие Закона об иностранцах и отдельные специальные положения для украинцев, которые спасаются от войны. Право на постоянное проживание могут получить:
- те, кто имеет польское происхождение или Карту поляка;
- супруги гражданина Польши после 3 лет брака и 2 лет пребывания в стране;
- лица с гуманитарным статусом или защитой, если прошло 5 лет с момента предоставления;
- лица, которые прожили в Польше непрерывно 5 лет на основании разрешения на временное пребывание;
- родители ребенка с польским гражданством.
Также действует упрощенная процедура для украинцев, которые получили временную защиту, отмечают эксперты портала migrant.info. Им разрешено подать документы на ПМЖ раньше общих сроков, если выполнен ряд условий — например, легальное пребывание в Польше с марта 2022 года без перерывов.
Какие документы нужны для ПМЖ в Польше украинцу
Перечень документов зависит от основания подачи, но базовый пакет выглядит так:
- заявка на pobyt stały (форма в PDF доступна на сайте urzad.gov.pl);
- действительный заграничный паспорт;
- 4 фотографии паспортного формата;
- документы, подтверждающие основание для ПМЖ (брак, справки, дипломы, контракты);
- подтверждение постоянного дохода и наличия жилья в Польше;
- квитанция об уплате административного сбора (640 злотых в 2025 году).
Для украинцев с временной защитой или гуманитарным разрешением требования могут быть адаптированы. Например, не всегда требуют контракт об аренде жилья, если лицо зарегистрировано по адресу убежища.
Как украинцу подать заявку на постоянное проживание в Польше
Процедура подачи заявки в 2025 году остается комбинированной — часть через интернет, часть лично. Главные шаги:
- Запись на прием через платформу ePUAP или сайт местного воеводства.
- Подача пакета документов в Urząd Wojewódzki.
- Верификация личности, биометрия.
- Ожидание решения — до 6 месяцев, но часто дольше из-за нагрузки.
- Получение карты побыту после положительного решения.
Заявитель имеет право на апелляцию, если получил отказ. В таком случае жалоба подается в Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Сколько стоит оформить ПМЖ в Польше
Финансовый аспект — важная часть процесса. Кроме гербового сбора (640 злотых) и платы за карту побыту (50 злотых), могут возникнуть дополнительные расходы:
- перевод документов: от 50 до 200 злотых за страницу;
- юридическая консультация: от 100 до 500 злотых в час;
- медицинская страховка: обязательна для подтверждения финансовой стабильности.
В общем, расходы на оформление ПМЖ могут достигать 1 000-2 000 злотых, в зависимости от сложности вашей ситуации.
Что дает постоянное проживание в Польше украинцу
Статус постоянного проживания открывает для украинца ряд возможностей:
- доступ к рынку труда без отдельного разрешения;
- пользование медицинским страхованием и социальными льготами;
- возможность открытия бизнеса;
- обучение в вузах на равных правах с гражданами;
- свободное перемещение в пределах ЕС (до 90 дней в полугодии);
- после 3 лет — подача заявки на польское гражданство.
"Кроме того, статус ПМЖ гарантирует большую стабильность, чем временное разрешение. Он действует бессрочно, а карта побыту обновляется каждые 10 лет", — отмечает юрист Елизавета Мазур.
Как сообщалось, украинцам в Польше важно соблюдать местные законы, ведь нарушения могут привести к серьезным последствиям. За определенные проступки предусмотрены значительные штрафы, а в отдельных случаях даже депортация из страны.
Также мы рассказывали, что приобретение жилья в Польше является доступной и законной опцией с четкими правилами. Хотя процесс имеет свои нюансы, их можно легко преодолеть благодаря тщательной подготовке и пониманию всех деталей.
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