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Головна Нерухомість Соціальне житло у Польщі — як отримати українцям

Соціальне житло у Польщі — як отримати українцям

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 10:50
Хто має право на соціальне житло в Польщі — умови та правила
Будинки у Вроцлаві. Фото: Freepik

Соціальне житло в Польщі — це форма допомоги від органів місцевого самоврядування для осіб, які не мають змоги винаймати квартиру на загальних умовах. Ці помешкання призначені для людей у складних життєвих обставинах: безхатченків, жертв насильства, осіб з інвалідністю, одиноких батьків або тих, чий дохід є вкрай низьким.

Соціальне житло будується або надається муніципалітетом, тобто гміною, пише портал Ukrainian in Poland. Саме вона встановлює критерії та проводить розподіл помешкань. Такий тип житла є базовим — із мінімальними умовами для проживання, але водночас доступним фінансово.

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Муніципальне житло в Польщі

Польське законодавство розрізняє кілька типів муніципального житла:

  1. Соціальне житло — найдешевший варіант. Видається найуразливішим категоріям. Найчастіше має базовий рівень комфорту.
  2. Комунальне житло — житло кращої якості, де можна проживати з сім’єю. Право оренди іноді дозволяється передавати у спадок.
  3. Житло за ремонт — це занедбані квартири, які потребують ремонту. Орендар зобов’язується зробити його за свій кошт, натомість звільняється від плати за оренду.

Усі варіанти мають спільні риси: нижча ціна, контроль з боку гміни, суворі критерії для отримання та прив’язка до конкретної території.

Умови отримання соціального житла в Польщі

Основна вимога — це брак житлових умов та дуже низький дохід. У багатьох гмінах встановлюється конкретна межа доходу на одного члена родини. Якщо сім’я заробляє більше, ніж ця межа, вона не може претендувати на допомогу.

У пріоритеті — люди, які належать до таких категорій:

  • особи без постійного житла;
  • неповнолітні без опікунів;
  • самотні матері чи батьки;
  • вагітні жінки;
  • особи з інвалідністю;
  • жертви домашнього насильства або торгівлі людьми;
  • мешканці аварійного чи підлягаючого знесенню житла.

Список може змінюватися залежно від політики конкретної гміни. Тому завжди слід уточнювати локальні правила — навіть у сусідніх містах можуть діяти різні критерії.

Іноземці і соціальне житло в Польщі

Громадяни України, які проживають у Польщі, також можуть претендувати на соціальне житло. Це право не обмежується громадянством, але висуває кілька додаткових умов.

Щоб подати заяву, потрібно:

  1. Мати документ, що підтверджує легальне перебування — карту побиту, карту резидента ЄС або бути в очікуванні на відповідь від управління у справах іноземців.
  2. Підтвердити дохід за останні три місяці.
  3. Відповідати тим самим критеріям життєвих обставин, що й польські громадяни.

Не всі гміни однаково ставляться до надання житла іноземцям. Наприклад, у великих містах, таких як Варшава, Краків або Вроцлав, шанси вищі. У менших — списки очікування довші, а правила жорсткіші.

"Самі по собі біженці не мають автоматичного права на житло. Важливо довести, що вони відповідають соціальним критеріям гміни, як-от низький дохід чи відсутність місця проживання", — наголошує експертка Анна Глушко.

Яка вартість оренди соціального житла

Незважаючи на те, що житло є соціальним, мешканці все одно зобов’язані сплачувати оренду та комунальні послуги. Втім, ціна значно нижча за ринкову.

Зазвичай ставка оренди становить:

  • від 2,50 до 3,50 злотих за квадратний метр;
  • за квартиру 30 кв. м — приблизно 75-105 злотих на місяць.

Додатково потрібно оплачувати електроенергію, воду, газ і опалення. Усе залежить від регіону та технічного стану будинку.

Такі розцінки дозволяють навіть тим, хто живе на соціальні виплати, утримувати житло. Але варто пам’ятати: якщо доходи зростуть, гміна має право переглянути рішення й виселити орендаря.

Які обмеження діють для орендарів соціального житла

Соціальне житло не передається у спадок. Якщо орендар помирає, родина повинна повторно подати документи й довести відповідність критеріям. В іншому разі вони можуть втратити право на проживання.

Термін оренди — від 3 до 5 років, з можливістю продовження. Але:

  1. Якщо особа придбала іншу нерухомість — її можуть виселити.
  2. Якщо дохід зросте — потрібно повідомити гміну.
  3. Якщо умови житла покращуються самовільно — гміна може переглянути тип договору.

Як подати заявку на соціальне житло

Процедура включає кілька кроків:

  • звернення до управління житлової політики гміни;
  • подання анкети із зазначенням життєвих обставин;
  • надання довідок про доходи, склад сім’ї, документи про легальне перебування (для іноземців);
  • очікування розгляду (іноді кілька місяців або років).

У великих містах створюють електронні черги. У малих — приймають лише фізичні документи. Усі подані дані перевіряються: гміна має право робити запити до ZUS та податкової.

Як повідомлялось, уряд Польщі підвищив мінімальну заробітну плату з 1 січня 2025 року, що вплине як на щомісячні виплати, так і на погодинні ставки. Важливо зазначити, що на відміну від попередніх років, у 2025 році не передбачається додаткових підвищень мінімальної зарплати протягом року.

Також ми розповідали, що Польща і надалі приваблює українців, які шукають стабільності, працевлаштування або бажають возз'єднатися з родиною. Отримання посвідки на постійне проживання (ПМП) у цій країні відкриває значні переваги, серед яких право на легальну роботу без додаткових дозволів та безперешкодні подорожі Шенгенською зоною.

Польща нерухомість житло українці в Польщі квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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