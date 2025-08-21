Поездка в Польшу — какую минимальную сумму наличных надо предъявить на границе

Деньги в руке. Фото: УНИАН

Выезжая из Украины, наши граждане должны запастись наличными деньгами. Нередки случаи, когда иностранцев просят подтвердить наличие минимальной суммы на границе с Польшей. Таким образом путешественники доказывают свою платежеспособность и уверяют, что финансовых проблем за время пребывания не возникнет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько наличных надо иметь на польской границе.

Минимальная сумма для выезда в Польшу

Кроме стандартного таможенного и паспортного контроля, некоторые иностранцы вынуждены проходить другую проверку на границе. Они должны предъявить сумму наличных, дабы доказать, что накопленных денег хватит на весь период пребывания в Польше. По данным портала Migrant Info, минимальная сумма для въезда составляет:

300 злотых (около 3 400 грн) — для поездки продолжительностью до 4 дней;

75 злотых (845 грн) на каждый день пребывания — для поездки продолжительностью более 4 дней.

Дополнительно учитывают расходы на возвращение (при условии отсутствия обратного билета на дату пересечения границы). Суммы зависят от страны происхождения иностранца и находятся на таком уровне:

200 злотых (2 250 грн) — человек прибыл из соседнего государства;

500 злотых (5 640 грн) — человек прибыл из другой страны Европейского Союза;

2 500 злотых (28 186 грн) — человек прибыл из государства за пределами ЕС.

"Иностранец, который въезжает на территорию Республики Польша с целью поступления или продолжения образования, участия в научных исследованиях, должен иметь финансовые средства в размере не менее 1270 злотых на первые 2 месяца запланированного пребывания", — говорится на портале.

Некоторых украинцев освободили от необходимости подтверждения собственной платежеспособности. Речь идет о владельцах рабочей визы и иностранцах с картой побыту.

Штраф 10 000 злотых на границе

Ранее мы рассказывали, что украинцев на польской границе начнут штрафовать на 10 000 злотых (более 110 000 грн) за неправомерное фотографирование критической инфраструктуры, в частности пунктов пропуска. Это предусмотрено проектом изменений в действующее постановление Министерства национальной обороны.

В случае принятия предложения сотрудники пограничной службы Польши получат полномочия накладывать на лиц финансовые санкции непосредственно на месте. Однако запрет фотографирования распространится на объекты, маркированные специальным знаком. Его отсутствие будет означать, что штрафы незаконны.

Напомним, украинцы могут беспрепятственно покупать квартиры в Польше без карты побыту. Для сделки нужен только паспорт и налоговый номер, а разрешение на постоянное проживание требуется при покупке земли или частного дома.

Также мы писали, что при выезде в Польшу пограничники могут проверять наличие наличных денег. В случае превышения суммы 10 000 евро в эквиваленте от путешественников требуют письменного декларирования валютных ценностей.