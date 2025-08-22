Видео
Некоторых украинцев могут оштрафовать на границе — что надо знать

Некоторых украинцев могут оштрафовать на границе — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:15
Пересечение границы с наличными — что грозит за вывоз крупной суммы из Украины
Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Планируя выезд за границу, украинцы думают над вопросом, сколько валюты брать в дорогу. В пункте пропуска могут возникнуть проблемы с таможенным контролем. Больше всего рискуют граждане, которые вывозят в другую страну крупную сумму наличных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит за вывоз валюты из Украины.

Читайте также:

Какую сумму можно вывезти из Украины

Украинское законодательство не устанавливает ограничения на пересечение границы с валютными ценностями. Наши граждане могут вывозить любую сумму, но придется смириться с усиленной проверкой. По информации на сайте Государственной таможенной службы, запрещено транспортировать наличные без декларирования.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу", — констатировали специалисты.

Это обязательное требование при выезде из Украины, если в кошельке путешественника лежит более 10 000 евро (в гривне, долларах, злотых, фунтах или любой другой валюте). Плюс придется подтвердить источники происхождения финансов, предоставив контролирующему органу выписки из банков, квитанции о снятии наличных и пр.

Что грозит за вывоз валюты

В случае уклонения от законодательно установленного обязательства нарушителю грозит финансовая санкция по статье 471 Таможенного кодекса Украины. Перемещение наличных через границу без декларирования наказывается штрафом в размере 20% от суммы, превышающей эквивалент 10 000 евро (по официальному курсу НБУ на день выезда).

Дабы избежать потенциальных проблем, рекомендуется держать деньги на банковских счетах. Карточки не подпадают под действие ограничения, а правила декларирования на них не распространяются. Это безопасный способ вывезти из Украины финансы без необходимости подтверждать источники их происхождения. Но помните, что существуют отдельные требования к снятию наличных за рубежом.

Напомним, в Украине планируют усилить ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Сейчас это карается административным штрафом, но впоследствии нарушителей может ждать лишение свободы по Уголовному кодексу.

Также мы писали, какую проблемную наличность невозможно обменять в Украине. Некоторые купюры доллара отказываются принимать банки и другие финансовые учреждения. Речь идет о крупных номиналах валюты и сильно поврежденных бумажных деньгах.

