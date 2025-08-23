Мінімальна сума для в’їзду в Україну — скільки грошей треба мати на кордоні у 2025

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Українські прикордонники мають право перевіряти наявність достатнього фінансового забезпечення в іноземців на період їх запланованого перебування. Необхідно заздалегідь дізнатися, яку мінімальну суму готівки брати в Україну, інакше на кордоні можуть виникнути проблеми.

Мінімальна сума для в’їзду в Україну

В іноземців та осіб без громадянства нерідко перевіряють платоспроможність прямо на українському кордоні. Це необхідно для підтвердження достатнього матеріального становища на період відвідування нашої держави. Така вимога прописана у статті 9 Закону "Про прикордонний контроль".

Порядок здійснення перевірки і розмір мінімального фінансового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів. У постанові від 4 грудня 2013 року № 884 йдеться:

"Іноземці та особи без громадянства для перебування в Україні повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановленого на день їх в’їзду".

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн. Виходить, на місяць проживання людині потрібно 60 560 грн. Якщо термін подорожі більший або менший, необхідно поділити зазначену суму на 30 і помножити на планову кількість днів (+5 додаткових).

Для іноземця, який хоче провести в Україні 10 днів, розрахунок матиме такий вигляд: 60 560 : 30 х 15 = 30 280 грн. Відсутність цієї суми на кордоні може стати причиною для відмови у в'їзді на територію держави.

Які документи потрібні іноземцям

Найкращий спосіб підтвердити свою платоспроможність — показати прикордонникам готівку в національній чи конвертованій іноземній валюті. Також можна пред’явити:

виписку з особового банківського рахунку;

документ, у якому зазначена сума і на підставі якого допускається отримання коштів в українському банку;

документ, що підтверджує бронювання чи оплату житла/харчування в Україні;

договір на туристичне обслуговування (ваучер);

гарантійний лист приймаючої сторони щодо взяття зобов’язань зі сплати всіх витрат іноземця.

В деяких випадках підтвердження фінансової спроможності не здійснюють. На послаблення контролю можуть розраховувати люди з близькими родичами в Україні, біженці або переміщені особи, а також іноземці з гуманітарними місіями.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть посилити покарання за незаконний перетин державного кордону. Спробу виїхати поза пунктами пропуску чи недотримання строку перебування за кордоном кваліфікуватимуть як кримінальне правопорушення.

Також ми писали, за що українців можуть оштрафувати в Німеччині. Наприклад, санкція до 5 000 євро загрожує за порушення норм тиші. А нешанобливе звернення до поліцейського може потягнути за собою штраф у розмірі від 500 до 1 000 євро.