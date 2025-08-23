Минимальная сумма для въезда в Украину — сколько денег надо иметь на границе в 2025

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Украинские пограничники имеют право проверять наличие достаточного финансового обеспечения в иностранцев на период их запланированного пребывания. Необходимо заранее узнать, какую минимальную сумму наличных брать в Украину, иначе на границе могут возникнуть проблемы.

Минимальная сумма для въезда в Украину

В иностранцев и лиц без гражданства нередко проверяют платежеспособность прямо на украинской границе. Это необходимо для подтверждения достаточного материального положения на период посещения нашего государства. Такое требование прописано в статье 9 Закона "О пограничном контроле".

Порядок осуществления проверки и размер минимального финансового обеспечения определяется Кабинетом Министров. В постановлении от 4 декабря 2013 года № 884 говорится:

"Иностранцы и лица без гражданства для пребывания в Украине должны иметь средства в 20-кратном размере прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на день их въезда".

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн. Получается, на месяц проживания человеку нужно 60 560 грн. Если срок путешествия больше или меньше, необходимо поделить указанную сумму на 30 и умножить на плановое количество дней (+5 дополнительных).

Для иностранца, который хочет провести в Украине 10 дней, расчет будет выглядеть так: 60 560 : 30 х 15 = 30 280 грн. Отсутствие этой суммы на границе может стать причиной для отказа во въезде на территорию государства.

Какие документы нужны иностранцам

Лучший способ подтвердить свою платежеспособность — показать пограничникам наличные в национальной или конвертируемой иностранной валюте. Также можно предъявить:

выписку с личного банковского счета;

документ, в котором указана сумма и на основании которого допускается получение средств в украинском банке;

документ, подтверждающий бронирование или оплату жилья/питания в Украине;

договор на туристическое обслуживание (ваучер);

гарантийное письмо принимающей стороны о взятии обязательств по уплате всех расходов иностранца.

В некоторых случаях подтверждение финансовой состоятельности не осуществляют. На ослабление контроля могут рассчитывать люди с близкими родственниками в Украине, беженцы или перемещенные лица, а также иностранцы с гуманитарными миссиями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят ужесточить наказание за незаконное пересечение государственной границы. Попытку выехать вне пунктов пропуска или несоблюдение срока пребывания за границей будут квалифицировать как уголовное правонарушение.

Также мы писали, за что украинцев могут оштрафовать в Германии. Например, санкция до 5 000 евро грозит за нарушение норм тишины. А неуважительное обращение к полицейскому может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1 000 евро.