Перевірки і штрафи на кордоні — що треба знати про ввезення подарунків

Деяких громадян можуть оштрафувати на кордоні під час повернення в Україну. Причина банальна — перевезення товарів на суму, що перевищує встановлений ліміт. Звичайний подарунок, куплений для себе в іншій країні, може призвести до фінансових витрат.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про ввезення речей з-за кордону.

Коли речі треба декларувати

Згідно зі статтею 370 Митного кодексу, українці не декларують на кордоні речі особистого користування, зокрема одяг, по одному екземпляру техніки (мобільний телефон, ноутбук, фотоапарат тощо), косметику в кількості, достатній для однієї людини. З таким багажем можна безперешкодно проходити "зеленим" коридором.

Водночас на сайті Державної митної служби нагадали, що в разі переміщення куплених за кордоном подарунків, сувенірів, товарів комерційного призначення тощо необхідно їх обов’язково задекларувати. Хіба що загальна вага цих речей не перевищує 50 кг, а фактурна вартість — 500 євро.

Іншими словами, недорогі подарунки дозволяється транспортувати без додаткових умов. Проблема в тому, що митник може визнати товар не особистим і звинуватити в ухиленні від декларування, якщо відсутні сліди експлуатації або він поміщений в заводську упаковку.

Тому для уникнення зайвих проблем на кордоні туристам рекомендують позбуватися пакування подарунків, навіть куплених для себе. Йдеться про коробку від нового смартфону (якщо він дорожчий 500 євро), брендовані пакети з одягом, інші сувеніри "на пам’ять". Це збільшить шанс визнання товару річчю особистого користування.

Що загрожує через дорогі товари

Українці з перевищенням ліміту вартості чи ваги повинні проходити "червоним" коридором і декларувати всі подарунки. Якщо людина скористається "зеленим" коридором, її можуть притягнути до відповідальності за статтею 471 Митного кодексу:

"Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів".

Плюс таки доведеться заплатити мито і податок на додану вартість, що збільшить фінансове навантаження. Для мінімізації ризиків потрібно завжди возити з собою чеки, які за потреби підтвердять точну ціну подарунку. Митники інколи перевіряють вартість за спеціальними каталогами, де інформація може бути застарілою.

