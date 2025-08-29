Виїзд за кордон — без чого не випустять чоловіків від 18 до 22 років

Працівниця прикордонної служби. Фото: ДПСУ/Facebook

Деяких українців віком від 18 до 22 років включно можуть не пустити на кордоні. Для безперешкодного виїзду з України потрібно пред’явити кілька важливих документів. Без них можливість далеких подорожей закрита.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати юнаки про перетин українського кордону.

Реклама

Читайте також:

Кому дозволили покидати Україну

Наприкінці серпня 2025 року уряд змінив правила перетину кордону під час воєнного стану. Відтепер виїзд дозволений чоловікам 18-22 років, які стоять на військовому обліку та не перебувають у розшуку. Відповідну постанову Кабінету Міністрів опублікували 27 серпня.

"Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення також стосується людей, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

Передбачається, що нововведення погодили з військовим командуванням. А президент Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня констатував: цей дозвіл не вплине на обороноздатність країни. Наразі в пунктах пропуску не спостерігається масового виїзду юнаків.

Без чого чоловіків не випустять

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, без яких документів молодих хлопців розвернуть на кордоні. Право на виїзд надається за умови пред’явлення:

закордонного паспорта;

військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі).

ВОД видається територіальним центром комплектування і соціальної підтримки, а цифровий документ можна згенерувати в мобільному застосунку "Резерв+". Водночас ця норма не поширюється українців, які займають певні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Їх випускають лише у службове відрядження.

Варто знати, що в тексті постанови не прописаний час, на який юнакам дозволяється покидати територію України. Тим громадянам, які планують виїхати надовго, треба спершу знятися з військового обліку, аби стати на тимчасовий облік в українському представництві за кордоном.

Станом на 2025 рік безперешкодно виїжджати можуть тільки певні категорії чоловіків. Наприклад, особи з відстрочкою і люди, які не підлягають призову/офіційно виключені з військового обліку. Також у переліку — інваліди 1-3 груп, їх супроводжуючі, багатодітні батьки (від трьох неповнолітніх дітей) та інші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для безперешкодного в’їзду в Україну іноземці та особи без громадянства повинні підтвердити свою платоспроможність. Грошей має вистачити на весь період перебування, для 30 днів мінімальна сума становить близько 60 000 грн.

Також ми писали, що деяких українців можуть оштрафувати на кордоні з Польщею. При виїзді необхідно письмово задекларувати валютні цінності вартістю понад 10 000 євро. Ухилення від обов’язку тягне великий штраф — 20% від суми перевищення.