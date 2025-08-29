Выезд за границу — без чего не выпустят мужчин от 18 до 22 лет

Работница пограничной службы. Фото: ГПСУ/Facebook

Некоторых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут не пустить на границе. Для беспрепятственного выезда из Украины нужно предъявить несколько важных документов. Без них возможность дальних путешествий закрыта.

что должны знать юноши о пересечении украинской границы.

Кому разрешили покидать Украину

В конце августа 2025 года правительство изменило правила пересечения границы во время военного положения. Отныне выезд разрешен мужчинам 18-22 лет, которые стоят на воинском учете и не находятся в розыске. Соответствующее постановление Кабинета Министров опубликовали 27 августа.

"Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение также касается людей, которые по разным причинам оказались за рубежом. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Предполагается, что нововведения согласовали с военным командованием. А президент Владимир Зеленский на брифинге 29 августа констатировал: это разрешение не повлияет на обороноспособность страны. Сейчас в пунктах пропуска не наблюдается массового выезда юношей.

Без чего мужчин не выпустят

В Министерстве внутренних дел объяснили, без каких документов молодых ребят развернут на границе. Право на выезд предоставляется при условии предъявления:

заграничного паспорта;

военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме).

ВУД выдается территориальным центром комплектования и социальной поддержки, а цифровой документ можно сгенерировать в мобильном приложении "Резерв+". Однако норма не распространяется на украинцев, которые занимают определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Их выпускают только в служебную командировку.

Стоит знать, что в тексте постановления не прописано время, на которое юношам разрешается покидать территорию Украины. Тем гражданам, которые планируют выехать надолго, надо сначала сняться с воинского учета, дабы стать на временный учет в украинском представительстве за рубежом.

По состоянию на 2025 год беспрепятственно выезжать могут только определенные категории мужчин. Например, лица с отсрочкой и люди, которые не подлежат призыву/официально исключены из воинского учета. Также в перечне — инвалиды 1-3 групп, их сопровождающие, многодетные родители (от трех несовершеннолетних детей) и другие.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для беспрепятственного въезда в Украину иностранцы и лица без гражданства должны подтвердить свою платежеспособность. Денег должно хватить на весь период пребывания, для 30 дней минимальная сумма составляет около 60 000 грн.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут оштрафовать на границе с Польшей. При выезде необходимо письменно задекларировать валютные ценности стоимостью более 10 000 евро. Уклонение от обязанности влечет большой штраф — 20% от суммы превышения.