Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Без чего украинцев 18-22 лет не выпустят за границу — список

Без чего украинцев 18-22 лет не выпустят за границу — список

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 19:10
Выезд за границу — без чего не выпустят мужчин от 18 до 22 лет
Работница пограничной службы. Фото: ГПСУ/Facebook

Некоторых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут не пустить на границе. Для беспрепятственного выезда из Украины нужно предъявить несколько важных документов. Без них возможность дальних путешествий закрыта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать юноши о пересечении украинской границы.

Реклама
Читайте также:

Кому разрешили покидать Украину

В конце августа 2025 года правительство изменило правила пересечения границы во время военного положения. Отныне выезд разрешен мужчинам 18-22 лет, которые стоят на воинском учете и не находятся в розыске. Соответствующее постановление Кабинета Министров опубликовали 27 августа.

"Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение также касается людей, которые по разным причинам оказались за рубежом. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Предполагается, что нововведения согласовали с военным командованием. А президент Владимир Зеленский на брифинге 29 августа констатировал: это разрешение не повлияет на обороноспособность страны. Сейчас в пунктах пропуска не наблюдается массового выезда юношей.

Без чего мужчин не выпустят

В Министерстве внутренних дел объяснили, без каких документов молодых ребят развернут на границе. Право на выезд предоставляется при условии предъявления:

  • заграничного паспорта;
  • военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме).

ВУД выдается территориальным центром комплектования и социальной поддержки, а цифровой документ можно сгенерировать в мобильном приложении "Резерв+". Однако норма не распространяется на украинцев, которые занимают определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Их выпускают только в служебную командировку.

Стоит знать, что в тексте постановления не прописано время, на которое юношам разрешается покидать территорию Украины. Тем гражданам, которые планируют выехать надолго, надо сначала сняться с воинского учета, дабы стать на временный учет в украинском представительстве за рубежом.

По состоянию на 2025 год беспрепятственно выезжать могут только определенные категории мужчин. Например, лица с отсрочкой и люди, которые не подлежат призыву/официально исключены из воинского учета. Также в перечне — инвалиды 1-3 групп, их сопровождающие, многодетные родители (от трех несовершеннолетних детей) и другие.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для беспрепятственного въезда в Украину иностранцы и лица без гражданства должны подтвердить свою платежеспособность. Денег должно хватить на весь период пребывания, для 30 дней минимальная сумма составляет около 60 000 грн.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут оштрафовать на границе с Польшей. При выезде необходимо письменно задекларировать валютные ценности стоимостью более 10 000 евро. Уклонение от обязанности влечет большой штраф — 20% от суммы превышения.

граница правила документы мужчины выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации