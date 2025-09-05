Тур The Weeknd по Европе — куда приедет легендарный артист и как купить билеты

Концерт The Weeknd. Фото: theweeknd/Instagram

Мировая суперзвезда The Weeknd вернется в Европу с туром After Hours Til Dawn летом 2026 года. Канадский певец с миллионами поклонников проведет концерты во многих городах, в частности Париже, Милане, Варшаве, Лондоне и др. Это прекрасная возможность для украинцев за рубежом, которые разъехались по всей территории ЕС, побывать на выступлении любимого артиста.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о европейском туре The Weeknd.

Где запланированы концерты The Weeknd

Канадский певец приедет с концертами сначала в Латинскую Америку, а затем в Европу. Тур After Hours Til Dawn станет поддержкой нового альбома The Weeknd "Hurry Up Tomorrow", вышедшего в январе 2025 года и сразу возглавившего чарты в США, Великобритании и не только. Артист планирует выступления в такие даты следующим летом:

Париж, Франция (Стад де Франс) — 10 июля;

Амстердам, Нидерланды (Йохан Кройфф Арена) — 17 июля;

Ницца, Франция (Альянц Ривьера) — 24 июля;

Милан, Италия (Стадион Сан-Сиро) — 30 июля;

Франкфурт, Германия (Дойче Банк Парк) — 4 августа;

Варшава, Польша (Национальный стадион Гурского) — 8 августа;

Стокгольм, Швеция (Строберри Арена) — 14 августа;

Лондон, Великобритания (Стадион Уэмбли) — 14 и 15 августа;

Дублин, Ирландия (Крок Парк) — 22 августа;

Мадрид, Испания (Эр-Рияд Эйр Метрополитано) — 28 и 29 августа.

Анонс европейского тура The Weeknd. Фото: theweeknd.com

Как купить билеты и какие цены

Все желающие попасть на концерт The Weeknd могут сначала зарегистрироваться на официальном сайте певца с анонсом тура, чтобы получить доступ к предварительной продаже билетов во вторник, 9 сентября (с 12:00). Общая продажа стартует в пятницу, 12 сентября.

По состоянию на начало сентября неизвестно, сколько придется отдать за возможность послушать любимого исполнителя вживую. Однако украинцы, которые ранее посещали концерты The Weeknd в Европе, поделились воспоминаниями в социальной сети Threads, сколько тогда стоили билеты.

В частности за место в фанзоне (Прага) одна из поклонниц канадца заплатила 80 евро. Другая украинка посетила концерт в Амстердаме (2023 год) и заплатила за билет возле сцены 275 евро. На стадионе Уэмбли в Лондоне место на трибуне стоило где-то 220 фунтов стерлингов.

В целом диапазон стоимости всегда широкий, поскольку посетителям концертов дают на выбор места в разных секторах. В Соединенных Штатах Америки билеты на The Weeknd обходятся в 60-800 долларов в зависимости от города. Поэтому даже с ограниченным бюджетом можно попасть на выступление, если есть желание.

Что еще нужно знать украинцам

