Кудлай, Бобул і Зібров — які пенсії мають легенди естради у 2025

Українські знаменитості після виходу на пенсію стикаються з такими ж фінансовими викликами, як і звичайні громадяни. Попри роки роботи на сцені, участь у концертах і популярність, розмір їхніх пенсій часто залишається скромним.

Про те, які пенсії отримують легенди української естради у 2025 році, розповідає сайт "На Пенсії".

Які пенсії держава виплачує відомим артистам

Одні артисти відкрито розповідають, скільки отримують від держави, інші не хочуть називати ці суми, вважаючи їх занадто низькими:

Михайло Поплавський

Михайло Поплавський, відомий як "співочий ректор", уже давно перебуває на пенсії. Його виплати вищі за середні показники й складають орієнтовно 16–17 тисяч гривень щомісяця. Це одна з найбільших сум серед українських артистів, проте навіть вона не виглядає надто значною у сучасних економічних реаліях.

Іво Бобул

Народний артист України Іво Бобул розповідав, що перша його пенсія становила близько 5 тисяч гривень. Він вважав цю суму дуже низькою з огляду на свій багаторічний творчий стаж.

Згодом розмір виплат кілька разів переглядали, і зараз він отримує приблизно 10 тисяч гривень. Попри підвищення, ця пенсія все одно залишається скромною для артиста його рівня.

Іван Попович

Ще менші виплати у співака Івана Поповича. Його пенсія складає лише близько 5 тисяч гривень на місяць. За ці гроші артист може дозволити собі лише найнеобхідніше.

Попович зазначає, що цих коштів ледь вистачає, наприклад, на поїздки з Києва додому, на Закарпаття. Проте він не робить із цього трагедії, адже має додатковий дохід, який допомагає утримувати звичний рівень життя.

Павло Зібров

Павло Зібров колись розраховував на те, що після виходу на пенсію отримуватиме близько 50 тисяч гривень. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Спочатку йому призначили виплати у розмірі 2 500 гривень, згодом сума піднялася до 4 тисяч гривень, а сьогодні він отримує приблизно 8 300 гривень щомісяця. Артист не покладається виключно на державу та намагається самостійно забезпечувати себе фінансово.

Алла Кудлай

Народна артистка України Алла Кудлай не називає точну суму своєї пенсії, але зазначає, що вона настільки мала, що говорити про це немає сенсу. Це свідчить про те, що навіть відомі співаки, які присвятили своє життя сцені, не завжди можуть розраховувати на гідне пенсійне забезпечення від держави.

Чому пенсії артистів такі низькі

Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально та залежить від кількох чинників:

страхового стажу;

розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Якщо артист отримував частину доходів "у конверті", ці кошти не враховуються під час нарахування пенсії. Фахівці Пенсійного фонду наголошують, що для формування гідної пенсії всі доходи мають бути задекларовані та оподатковані. У протилежному випадку, навіть за великого творчого стажу, розмір виплат буде мінімальним.

