Верхня межа пенсій в Україні — яка сума вважатиметься максимальною з вересня

В Україні у 2025 році встановлено верхню межу пенсійних виплат. Вона визначається як десятикратний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі він становить 2 361 грн, тому максимальна пенсія разом із можливими доплатами становитиме 23 610 грн.

Про те, який максимальний розмір пенсії в Україні у 2025 році, чому до деяких виплат застосовують обмежувальні коефіцієнти та хто отримує найбільші суми, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може отримувати максимальну пенсію

Під час розрахунку пенсії враховується основна сума, надбавки та доплати, але не беруться до уваги надбавки для громадян з особливими заслугами перед державою. Зазвичай, в Україні, на максимальний розмір пенсії можуть претендувати:

науковці;

народні депутати;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Що таке знижувальні коефіцієнти та коли вони застосовуються

В Пенсійному фонді пояснюють, що деякі пенсії перевищують встановлений максимум, але під час воєнного стану на них накладаються обмеження. Понижувальні коефіцієнти діють на частину пенсії, що перевищує певну кількість прожиткових мінімумів (ПМ):

понад 21 ПМ — коефіцієнт 0,1;

понад 17, але не більше 21 ПМ — коефіцієнт 0,2;

понад 13, але не більше 17 ПМ — коефіцієнт 0,3;

понад 11, але не більше 13 ПМ — коефіцієнт 0,4;

понад 10, але не більше 11 ПМ — коефіцієнт 0,5.

Це означає, що навіть якщо пенсія дуже велика, фактично людина отримає меншу суму через дію цих коефіцієнтів.

Чому судді отримують найбільші виплати

Найбільші виплати в Україні отримують судді у відставці. Формально це не пенсія, а грошове забезпечення, яке регулюється законом "Про судоустрій і статус суддів".

Воно становить від 50% до 80% зарплати чинного судді й залежить від стажу та умов виходу у відставку. Розмір виплат автоматично коригується разом із зарплатою працюючих суддів.

Право на таке утримання мають лише судді з не менше ніж 20 роками стажу або ті, хто досяг віку, визначеного законом. Гроші виплачує Державна судова адміністрація, а не ПФУ.

