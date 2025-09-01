Видео
Что будет с максимальными пенсиями в Украине с сентября

Что будет с максимальными пенсиями в Украине с сентября

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 05:45
Верхний предел пенсий в Украине — какая сумма будет считаться максимальной с сентября
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году установлен верхний предел пенсионных выплат. Она определяется как десятикратный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас он составляет 2 361 грн, поэтому максимальная пенсия вместе с возможными доплатами составит 23 610 грн.

О том, какой максимальный размер пенсии в Украине в 2025 году, почему к некоторым выплатам применяют ограничительные коэффициенты и кто получает самые большие суммы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может получать максимальную пенсию

При расчете пенсии учитывается основная сумма, надбавки и доплаты, но не принимаются во внимание надбавки для граждан с особыми заслугами перед государством. Обычно, в Украине, на максимальный размер пенсии могут претендовать:

  • ученые;
  • народные депутаты;
  • государственные служащие;
  • работники органов местного самоуправления.

Что такое понижающие коэффициенты и когда они применяются

В Пенсионном фонде объясняют, что некоторые пенсии превышают установленный максимум, но во время военного положения на них накладываются ограничения. Понижающие коэффициенты действуют на часть пенсии, превышающую определенное количество прожиточных минимумов (ПМ):

  • свыше 21 ПМ — коэффициент 0,1;
  • свыше 17, но не более 21 ПМ — коэффициент 0,2;
  • свыше 13, но не более 17 ПМ — коэффициент 0,3;
  • свыше 11, но не более 13 ПМ — коэффициент 0,4;
  • свыше 10, но не более 11 ПМ — коэффициент 0,5.

Это означает, что даже если пенсия очень большая, фактически человек получит меньшую сумму из-за действия этих коэффициентов.

Почему судьи получают самые большие выплаты

Самые большие выплаты в Украине получают судьи в отставке. Формально это не пенсия, а денежное обеспечение, которое регулируется законом "О судоустройстве и статусе судей".

Оно составляет от 50% до 80% зарплаты действующего судьи и зависит от стажа и условий выхода в отставку. Размер выплат автоматически корректируется вместе с зарплатой работающих судей.

Право на такое содержание имеют только судьи с не менее чем 20 годами стажа или те, кто достиг возраста, определенного законом. Деньги выплачивает Государственная судебная администрация, а не ПФУ.

Ранее мы писали, что в сентябре 2025 года украинские пенсионеры и в дальнейшем будут получать свои пенсионные выплаты. Для части людей размер пенсии увеличится, тогда как в некоторых случаях начисление средств может быть временно прекращено.

Также мы рассказывали, что война значительно усложнила экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на это, пожилые люди продолжают вовремя получать пенсии, а работники медицинской и образовательной сфер — зарплаты.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
