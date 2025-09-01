Верхний предел пенсий в Украине — какая сумма будет считаться максимальной с сентября

Что будет с максимальными пенсиями в Украине с сентября
В Украине в 2025 году установлен верхний предел пенсионных выплат. Она определяется как десятикратный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас он составляет 2 361 грн, поэтому максимальная пенсия вместе с возможными доплатами составит 23 610 грн.
О том, какой максимальный размер пенсии в Украине в 2025 году, почему к некоторым выплатам применяют ограничительные коэффициенты и кто получает самые большие суммы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кто может получать максимальную пенсию
При расчете пенсии учитывается основная сумма, надбавки и доплаты, но не принимаются во внимание надбавки для граждан с особыми заслугами перед государством. Обычно, в Украине, на максимальный размер пенсии могут претендовать:
- ученые;
- народные депутаты;
- государственные служащие;
- работники органов местного самоуправления.
Что такое понижающие коэффициенты и когда они применяются
В Пенсионном фонде объясняют, что некоторые пенсии превышают установленный максимум, но во время военного положения на них накладываются ограничения. Понижающие коэффициенты действуют на часть пенсии, превышающую определенное количество прожиточных минимумов (ПМ):
- свыше 21 ПМ — коэффициент 0,1;
- свыше 17, но не более 21 ПМ — коэффициент 0,2;
- свыше 13, но не более 17 ПМ — коэффициент 0,3;
- свыше 11, но не более 13 ПМ — коэффициент 0,4;
- свыше 10, но не более 11 ПМ — коэффициент 0,5.
Это означает, что даже если пенсия очень большая, фактически человек получит меньшую сумму из-за действия этих коэффициентов.
Почему судьи получают самые большие выплаты
Самые большие выплаты в Украине получают судьи в отставке. Формально это не пенсия, а денежное обеспечение, которое регулируется законом "О судоустройстве и статусе судей".
Оно составляет от 50% до 80% зарплаты действующего судьи и зависит от стажа и условий выхода в отставку. Размер выплат автоматически корректируется вместе с зарплатой работающих судей.
Право на такое содержание имеют только судьи с не менее чем 20 годами стажа или те, кто достиг возраста, определенного законом. Деньги выплачивает Государственная судебная администрация, а не ПФУ.
Ранее мы писали, что в сентябре 2025 года украинские пенсионеры и в дальнейшем будут получать свои пенсионные выплаты. Для части людей размер пенсии увеличится, тогда как в некоторых случаях начисление средств может быть временно прекращено.
Также мы рассказывали, что война значительно усложнила экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на это, пожилые люди продолжают вовремя получать пенсии, а работники медицинской и образовательной сфер — зарплаты.
