Пенсии в сентябре — кто будет получать больше денег и почему можно остаться без выплат

Надбавки и ограничения для пенсионеров — что зміниться в сентябре
В сентябре 2025 года украинские пенсионеры продолжат получать свои выплаты. Для некоторых граждан пожилого возраста пенсия вырастет, а в отдельных случаях начисление денег могут приостановить.
О том, что ждет украинцев 60+ в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
У кого размер выплат увеличится в сентябре
В Пенсионном фонде отмечают, что в сентябре сумма выплат для украинцев, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, может увеличиться. Размер надбавок зависит от возраста:
- 70-74 года — 300 грн;
- 75-79 лет — 456 грн;
- 80 лет и старше — 570 грн.
Подавать заявления не нужно — перерасчет делают автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить еще одну надбавку — 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (944 грн). Чтобы получить эти деньги, нужно предоставить:
- медицинское заключение;
- справку о составе семьи;
- заявление в Пенсионный фонд;
- подтверждение, что нет трудоспособных родственников.
Когда выплату пенсии могут остановить
Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в сентябре пенсионерам стоит быть внимательными, ведь государство может приостановить начисление, если возникнут следующие ситуации:
- Не прошли обязательную идентификацию — это касается, в частности, переселенцев.
- Ошибки в документах — выплаты останавливают, пока не исправите информацию в Пенсионном фонде.
- Признание пропавшим без вести — выплаты восстановят только после подтверждения, что получатель жив.
- Отсутствие движения средств на счете более 6 месяцев — если не снимаете или не тратите пенсию, выплаты могут остановить.
- Постоянное проживание за границей — если вы переехали навсегда, пенсию не платят (исключение — временные поездки и статус беженца).
Для работающих пенсионеров тоже есть определенные ограничения. Если человек начал работать на той же должности после оформления пенсии за выслугу лет, начисление временно прекращают.
Льготный проезд для пенсионеров в сентябре
В сентябре пенсионеры смогут бесплатно ездить пригородными электричками (по пенсионному удостоверению). Для скоростных и поездов дальнего сообщения льгот нет — билеты оплачиваются полностью. В городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, но метро и такси оплачиваются отдельно.
Ранее мы писали, что в Украине планируют обновить подход к начислению пенсий, чтобы сделать систему более справедливой. Министерство социальной политики разрабатывает новый алгоритм, призванный исправить имеющиеся перекосы в выплатах.
Также мы рассказывали, что когда люди выбирают мобильный тариф, они стремятся найти оптимальное соотношение стоимости и наполнения услуг. Многие пенсионеры отдают предпочтение доступным пакетам без большого объема интернета или дополнительных опций, но с надежной связью.
Читайте Новини.LIVE!