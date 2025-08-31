Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Надбавки и ограничения для пенсионеров — что зміниться в сентябре

Надбавки и ограничения для пенсионеров — что зміниться в сентябре

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 05:45
Пенсии в сентябре — кто будет получать больше денег и почему можно остаться без выплат
Пожилые люди сидят на скамейке. Фото: Pixabay

В сентябре 2025 года украинские пенсионеры продолжат получать свои выплаты. Для некоторых граждан пожилого возраста пенсия вырастет, а в отдельных случаях начисление денег могут приостановить.

О том, что ждет украинцев 60+ в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

У кого размер выплат увеличится в сентябре

В Пенсионном фонде отмечают, что в сентябре сумма выплат для украинцев, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, может увеличиться. Размер надбавок зависит от возраста:

  • 70-74 года — 300 грн;
  • 75-79 лет — 456 грн;
  • 80 лет и старше — 570 грн.

Подавать заявления не нужно — перерасчет делают автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить еще одну надбавку — 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (944 грн). Чтобы получить эти деньги, нужно предоставить:

  • медицинское заключение;
  • справку о составе семьи;
  • заявление в Пенсионный фонд;
  • подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Когда выплату пенсии могут остановить

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в сентябре пенсионерам стоит быть внимательными, ведь государство может приостановить начисление, если возникнут следующие ситуации:

  1. Не прошли обязательную идентификацию — это касается, в частности, переселенцев.
  2. Ошибки в документах — выплаты останавливают, пока не исправите информацию в Пенсионном фонде.
  3. Признание пропавшим без вести — выплаты восстановят только после подтверждения, что получатель жив.
  4. Отсутствие движения средств на счете более 6 месяцев — если не снимаете или не тратите пенсию, выплаты могут остановить.
  5. Постоянное проживание за границей — если вы переехали навсегда, пенсию не платят (исключение — временные поездки и статус беженца).

Для работающих пенсионеров тоже есть определенные ограничения. Если человек начал работать на той же должности после оформления пенсии за выслугу лет, начисление временно прекращают.

Льготный проезд для пенсионеров в сентябре

В сентябре пенсионеры смогут бесплатно ездить пригородными электричками (по пенсионному удостоверению). Для скоростных и поездов дальнего сообщения льгот нет — билеты оплачиваются полностью. В городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, но метро и такси оплачиваются отдельно.

Ранее мы писали, что в Украине планируют обновить подход к начислению пенсий, чтобы сделать систему более справедливой. Министерство социальной политики разрабатывает новый алгоритм, призванный исправить имеющиеся перекосы в выплатах.

Также мы рассказывали, что когда люди выбирают мобильный тариф, они стремятся найти оптимальное соотношение стоимости и наполнения услуг. Многие пенсионеры отдают предпочтение доступным пакетам без большого объема интернета или дополнительных опций, но с надежной связью.

выплаты пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации