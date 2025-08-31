Пенсии в сентябре — кто будет получать больше денег и почему можно остаться без выплат

Пожилые люди сидят на скамейке. Фото: Pixabay

В сентябре 2025 года украинские пенсионеры продолжат получать свои выплаты. Для некоторых граждан пожилого возраста пенсия вырастет, а в отдельных случаях начисление денег могут приостановить.

О том, что ждет украинцев 60+ в августе

У кого размер выплат увеличится в сентябре

В Пенсионном фонде отмечают, что в сентябре сумма выплат для украинцев, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн, может увеличиться. Размер надбавок зависит от возраста:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн.

Подавать заявления не нужно — перерасчет делают автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить еще одну надбавку — 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (944 грн). Чтобы получить эти деньги, нужно предоставить:

медицинское заключение;

справку о составе семьи;

заявление в Пенсионный фонд;

подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Когда выплату пенсии могут остановить

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в сентябре пенсионерам стоит быть внимательными, ведь государство может приостановить начисление, если возникнут следующие ситуации:

Не прошли обязательную идентификацию — это касается, в частности, переселенцев. Ошибки в документах — выплаты останавливают, пока не исправите информацию в Пенсионном фонде. Признание пропавшим без вести — выплаты восстановят только после подтверждения, что получатель жив. Отсутствие движения средств на счете более 6 месяцев — если не снимаете или не тратите пенсию, выплаты могут остановить. Постоянное проживание за границей — если вы переехали навсегда, пенсию не платят (исключение — временные поездки и статус беженца).

Для работающих пенсионеров тоже есть определенные ограничения. Если человек начал работать на той же должности после оформления пенсии за выслугу лет, начисление временно прекращают.

Льготный проезд для пенсионеров в сентябре

В сентябре пенсионеры смогут бесплатно ездить пригородными электричками (по пенсионному удостоверению). Для скоростных и поездов дальнего сообщения льгот нет — билеты оплачиваются полностью. В городах пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, но метро и такси оплачиваются отдельно.

