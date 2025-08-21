Видео
Главная Экономика Пенсии в Украине — почему суммы не справедливы

Пенсии в Украине — почему суммы не справедливы

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 05:45
Пенсии в Украине нужно считать иначе — что не так с формулой
Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Украинцам готовят изменения в системе расчета пенсий, чтобы выплаты стали более справедливыми. Министерство социальной политики работает над новым механизмом, который должен устранить дисбаланс в нынешних начислениях.

О том, почему формулу расчета размера пенсий нужно изменить, в интервью Новини.LIVE рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Почему нынешний подход к расчету пенсий не справедлив

Сейчас пенсия рассчитывается по формуле: П = ЗП × КС, где:

  • П — размер пенсии;
  • ЗП — средняя заработная плата;
  • КС — коэффициент страхового стажа.

Для вычисления берется средняя зарплата за три года, предшествующих обращению за пенсией. Из-за этого возникает ситуация, когда люди с одинаковым стажем и должностью, но которые выходят на пенсию в разные годы, получают совершенно разные суммы.

"У человека, который вышел на пенсию в 2000 году — пенсия существенно меньше человека, который вышел на пенсию в 2010 году. И все только потому, что базой для расчета являются абсолютно несопоставимые цифры", — пояснил Гетманцев.

По его словам, в Министерстве социальной политики уже работают над созданием новой системы начислений.

"Ожидаем соответствующих предложений и дальнейших шагов к реформированию пенсионной системы, чтобы устранить наконец несправедливость и обеспечить приличные пенсии украинцам", — добавил он.

Почему важно правильно выбрать дату выхода на пенсию

Законы о пенсиях имеют много нюансов. Один из них — это то, как рассчитывается пенсия. Формально правила одинаковы для всех, но даже несколько дней разницы в подаче заявления могут повлиять на пенсию на тысячи гривен ежегодно.

Проблема в том, что размер пенсии зависит от даты подачи заявления. Например, если вы достигли пенсионного возраста в октябре, ноябре или декабре, можно подать документы сразу или подождать до января следующего года:

  1. Если подать заявление в 2024 году, пенсию рассчитают по средней зарплате 2021-2023 годов.
  2. Если обратиться до 10 января 2025 года, пенсию начислят с октября 2024-го, но уже со средней зарплаты 2022-2024 годов.

Разница сумм назначенных выплат в этих двух случаях может быть очень заметной — около 1 198 грн в месяц, или более 14 тыс. грн в год. Пенсионный фонд обычно не объясняет эту возможность, но от правильного выбора даты зависит, сколько вы будете получать.

Ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 2025 году, необходимо иметь определенный страховой стаж. Если его не хватает, можно докупить недостающие годы.

Также мы рассказывали, что многие украинцы с возрастом сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые только ухудшаются. Поэтому возможность отдохнуть в санатории становится для пенсионеров особенно ценной, особенно когда государство покрывает расходы на путевку.

выплаты пенсии Даниил Гетманцев деньги пенсионеры
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
