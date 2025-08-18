Виплати пенсіонерам — хто отримає додаткові кілька тисяч гривень в серпні

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До святкування Дня Незалежності окремі категорії українців отримають додаткові виплати до пенсії. Серед них — ветерани бойових дій, учасники Революції Гідності, родини загиблих та інші пільгові категорії.

Про те, скільки доплатять пенсіонерам в серпні та яким критеріям вони повинні відповідати, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України.

Реклама

Читайте також:

Кому з пенсіонерів нарахують додатково кілька тисяч гривень в серпні

Найвищі виплати (3 100 гривень) — передбачені для пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою. Також фінансова підтримка буде надана людям похилого віку з інвалідністю, отриманою внаслідок війни:

I групи — 3 100 грн;

II групи — 2 900 грн;

III групи — 2 700 грн.

Хто ще може отримати гроші до Дня Незалежності

Ветерани бойових дій та учасники Революції Гідності, які зазнали шкоди, отримають по 1 000 грн. Виплати у розмірі 650 грн нададуть:

родинам загиблих Захисників та Захисниць України;

членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

подружжю померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не вступили в повторний шлюб;

подружжю осіб, які загинули під час бойових дій, воєнних конфліктів або нацистських переслідувань і були інвалідами за життя.

Ще одна категорія — ветерани війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, місць примусового утримання, примусово вивезені на роботи, а також діти партизанів та підпільників. Вони отримають по 450 грн. Виплата буде здійснена автоматично разом із пенсією у серпні для всіх, хто має на неї право.

Раніше ми писали, що громадяни України зі статусом учасника бойових дій та їхні родини мають право на державні пільги та фінансову допомогу. Іноді держава виплачує додаткові кошти військовим, присвячені до певних подій.

Також ми розповідали, що дитячі кишенькові гроші — це не лише дрібні витрати на проїзд чи воду. Вони допомагають дітям навчитися керувати власними фінансами, планувати витрати та робити свідомий вибір.