Головна Економіка Додаткові гроші для УБД — на скільки зростуть виплати в серпні

Додаткові гроші для УБД — на скільки зростуть виплати в серпні

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 18:10
Виплати військовим — чому за серпень повинно прийти більше грошей
500 гривень в кишені військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України зі статусом учасника бойових дій (УБД) та їхні родини — мають право на державні пільги та фінансову підтримку. Інколи держава надає додаткові гроші військовим, присвячуючи ці виплати певній події.

Про те, яку надбавку можуть отримати учасники бойових дій у серпні, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

На яку додаткову суму розраховувати УБД в серпні

Закон визначає, хто може отримати кошти на честь Дня незалежності, а розмір виплат щороку встановлює Кабінет Міністрів України. У 2025 році кожен УБД отримає 1 000 грн відповідно до постанови №486, а військовослужбовці з особливими заслугами перед Україною — 3 100 грн.

Пенсіонери з-поміж УБД отримують виплати автоматично разом із пенсією, додаткові заявки не потрібні. Ті, хто наразі проходить службу, отримають допомогу через місце служби — заяву подає командир військової частини.

Учасники бойових дій, які не є пенсіонерами і не служать, а працюють, повинні звернутися до Пенсійного фонду особисто або через електронний портал для нарахування виплат.

Кому ще виплатять гроші до Дня Незалежності

УБД — не єдина категорія громадян, яка отримає виплати від держави на честь свята. До Дня Незалежності передбачені також одноразові виплати для інших категорій громадян: 

  1. 450 грн отримають українці, які брали участь у війні проти нацизму, проходили через концтабори чи гетто, працювали на примусових роботах, а також діти партизанів або учасників підпільної діяльності. 
  2. Родини загиблих ветеранів і захисників України, а також подружжя померлих українців зі статусом інваліда війни (за умови, що вони не вступали у другий шлюб), отримають по 650 грн

Люди, які мають інвалідність, отримують допомогу залежно від групи: перша група — 3 100 грн, друга — 2 900 грн, третя — 2 700 грн. Виплати призначаються тим, хто отримав такий статус через війну або був ув’язнений у концтаборі чи гетто до 14 років, незалежно від причини інвалідності.

Раніше ми писали, що в Україні військові зі статусом "часник бойових дій" можуть користуватися різними пільгами: трудовими, освітніми, на комунальні послуги тощо. Також їм гарантують безплатний проїзд у міському та міжміському транспорті.

Також ми розповідали, що дружини військових також мають право на соціальні гарантії, що підтримують родини захисників і визнають їхній внесок у безпеку країни. Проте багато сімей не завжди знають, на яку допомогу вони реально можуть розраховувати.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
