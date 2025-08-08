Пільги для дружин УБД — які соцгарантії діють у серпні

Військовий з родиною. Фото: УНІАН

Дружина учасника бойових дій (УБД) в Україні має право на низку соціальних гарантій і пільг, передбачених законодавством. Ці пільги спрямовані на підтримку сімей військовослужбовців, які брали участь у захисті держави, та визнання їхнього внеску у спільну безпеку. Однак багато родин не до кінця розуміють, на які саме форми допомоги вони можуть розраховувати.

Які пільги дружини УБД можуть оформити у серпні 2025 року

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" чітко зазначає, що члени сімей учасників бойових дій, в тому числі дружини, мають право на певні пільги.

Медичні:

безоплатне отримання ліків за рецептами;

обслуговування в державних медзакладах поза чергою;

першочергова госпіталізація за показаннями;

право на лікування у державних санаторіях коштом державного або місцевого бюджету (або виплату компенсації за самостійне лікування).

Житлові:

першочергове право на отримання житла, якщо сім’я потребує поліпшення житлових умов;

можливість участі у державних та місцевих програмах забезпечення житлом (наприклад, "єОселя").

Комунальні:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%. Для сімей з непрацездатними особами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім’ю);

75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Професійні пільги:

переважне право на збереження робочого місця при скороченні штату;

можливість оформлення відпустки у зручний час;

звільнення від нічної або понаднормової роботи за заявою (якщо є діти).

Діти учасників бойових дій також мають низку пільг. Зокрема вони користуються переважним правом на зарахування до дитячих садків, шкіл і позашкільних закладів освіти. Під час вступу до закладів професійної та вищої освіти діти учасників бойових дій можуть претендувати на позаконкурсний вступ або переведення на бюджетну форму навчання, а також на безплатне проживання у гуртожитках.

Крім цього, діти мають право на першочергове направлення до дитячих таборів, санаторіїв і закладів відпочинку, включно з фінансуванням таких поїздок коштом державного чи місцевого бюджету.

Як оформити пільги

Щоб оформити ці пільги, дружині УБД необхідно зібрати документи й подати їх до територіального центру комплектування або до будь-якого сервісний центр ПФУ. Основний пакет документів включає:

копію посвідчення учасника бойових дій;

свідоцтво про шлюб або документи, що підтверджують родинні зв’язки;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

довідки, що підтверджують право на конкретні види допомоги (наприклад, медичні висновки);

документи про місце проживання (за необхідності для отримання житлових пільг).

Після подання документів заявнику буде надано номер справи. З його допомогою можна відстежувати статус розгляду заяви через портал соціальних послуг або звернувшись безпосередньо до органу, де було подано заяву.

